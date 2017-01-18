Alman turisler “Türkiye yerine Yunanistan” dedi

TUI, Alman turistlerin Yunanistan’a dönük rezervasyonlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttığı, böylece Yunanistan’ın Türkiye’yi geride bırakarak Almanların en popüler ikinci destinasyonu olduğunu açıkladı.

ALMANLAR YENİDEN ERKEN SATIN ALMAYA BAŞLADI

Açıklamada, erken rezervasyon yapan Alman seyahatçilerin sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre oldukça yüksek olduğu da belirtildi. TUI Almanya CEO’su Sebastian Ebel, ‘’Almanların yeniden erken rezervasyon yapmaya başladığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl tatile çıkmayan Alman seyahatçiler bu yıl tatillerini erkenden satın alma eğiliminde.’’ ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN TÜRKİYE’Yİ YERİNDEN ETTİ

Ebel, Yunanistan’a dönük yaz tatili rezervasyonlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış gösterdiğini de belirtirken ‘’Geçtiğimiz yaz sezonundaki güçlü performansını sürdüren Yunanistan, Türkiye’yi yerinden ederek İspanya’nın ardından Almanların en popüler ikinci destinasyonu olmayı başardı.’’ şeklinde konuştu.

YENİ DİREKT UÇUŞLAR

TUI, 2017 yaz sezonunda Hanover, Stuttgart ve Basel’den Kos’a; Berlin Schöefeld Havalimanı’ndan ise Girit ve Rodos’a yeni direkt uçuş seferleri koyacak.

ÇOK SAYIDA DESTİNASYONDA ARTIŞ VAR

Öte yandan, açıklamada İspanya, İtalya ve Hırvatistan’a dönük talepte yüzde 10 civarı artış yaşandığı ifade edilirken; Mısır’a dönük talebin de çift haneli artış gösterdiği kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN ALMANYA’DAKİ KAYBI NE KADAR?

2016 yılının ilk 11 ayında Türkiye’yi ziyaret eden Alman turist sayısı yüzde 30.38 oranında azalarak 3.76 milyona gerilerken; 2016 yılında paket tur yoluyla Türkiye’ye gelen Almanların sayısı ise yüzde 24’lük azalışla 4.27 milyondan 3.24 milyona düştü. Türkiye, bu büyük kayba rağmen, 2016 yılında Almanların en çok tercih ettiği ikinci destinasyon oldu.