“Almanların yanısı Türkiye’ye gitmem diyor”

CHP İBB Meclis Üyesi Erdal Tüfekçi Meclis Kürsüsünde Haykırdı: Önce Rusya, sonra Hollanda, Almanya… ya sonra?

Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Erdal Tüfekçi Meclis kürsüsünde gerçekleştirdiği konuşmasında “Yanlızlaşan ülkenin yok olan Turizmi, Turizm nereye gidiyor? Ülke nereye gidiyor?” Konu başlığı ile görüşlerini, öneri ve eleştirilerini şöyle sıraladı;

“25 Kasım 2015 de Rus uçağının düşürülmesi ile başlayan süreç, turizm sektörünün AKP iktidarı ile kan uyuşmazlığına rağmen, kendi sektörel dinamikleriyle iyi kötü yoluna devam ettiği, süreci devre dışı bırakarak başka bir sayfayı açmıştır. Bu yeni sayfada artık sektörün dinamikleri devre dışıdır, konaklama tesislerinin kalitesi ya da fiyat/hizmet kalitesi dengesindeki üstünlüğün getirdiği avantajların hiçbiri turizmi kurtarmaya yetmemektedir. Ülke pazarının bel kemiği Avrupa pazarları ise giderek erimektedir. Nitekim Avrupa’daki en büyük pazar Almanya 2017 Ocak ayı itibarıyla uzun yıllar sonra Gürcistan ve İran’ın ardından üçüncülüğe kadar düşmüş durumdadır.Bu arada pek dile getirilmese de 2016’ya dek turizmde dünya sıralamasında 6.lığa kadar yükselen Türkiye bir yılda 9 basamak düşerek 15’inciliğe gerilemiştir”

“Turizmin nasıl etkilendiği ortada”

AKP iktidarına karşı Avrupa’da baş gösteren tepkinin Almanya ve Hollanda ile yaşanan büyük gerginlikten sonra daha da artacağını söyleyen Tüfekçi; “Bir bakan çıkıyor pat diye bir şeyler söylüyor önünü ardını düşünmeden. Tüm emekler yok olup gidiyor, bir laf ederken milyonların ekmek yediği sektörü nasıl etkiler diye hiç düşünmüyor. Geçen yıl Rusya ile yaşanan diplomatik krizin turizmi nasıl etkilediği ortadayken,şimdide Almanya’yı, Hollanda’yı, görünen o ki bütün Avrupa’yı karşımıza alıyoruz. Bu tür tatsız gelişmelerin ekonomik olarak piyasayı daralttığı, hem dünya ile ilişkileri kısıtladığı, hem de ülkedeki psikolojik ortamın negatif ve tatsız olmasına yol açtığı bilinmelidir. Bu nedenle en üst düzeydeki sorumlu kişilerin çok daha itidalli davranmaları ve barışçıl bir dil kullanmaları gerekmekte olduklarını düşünüyorum” dedi.

“Almanların %50 si bundan böyle asla Türkiye’ye gitmem diyor”

Almanya Türkiye’nin turizmde birinci pazarı, Hollanda da Türkiye’nin en çok ziyaretçi aldığı ülkeler listesinde 4.sırada bulunduğunu belirten Tüfekçi, “Alman pazarının tek kaybedeni Türkiye;Dünyanın en büyük turizm fuarı olan uluslararası Berlin turizm fuarı 8 martta açıldı. 184 ülke katıldı. Türkiye rezervasyonlarında tarihte görülmemiş bir facia yaşandı… Berlin turizm fuarında tarihte ilk kez Türkiye’ye gitmeyin kampanyası yapıldı, boykot kampanyasını bizzat Alman turizm gurusu, Almanya’nın en büyük tur operatörünün eski başkanı yürütüyor. Basın manşetten pompalıyor, siyasi partiler destek veriyor, Alman kamuoyu araştırma şirketlerinin turizm anketine göre, Almanların %50 si bundan böyle asla Türkiye’ye gitmem diyor. ITB Berlin de açıklanan IPK raporunda da Türkiye güvenlik nedeniyle tercih edilmeyecek ülkeler arasında sayılıyor. Bu arada sunuda söyleyelim, Berlin turizm fuarının tarihinde bugüne kadar sadece bir kez boykot çağrısı yapılmıştı, o da ırkçı Afrika yönetimine karşıydı. Acilen Hindistan ve Çin vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmeli. Çinliler patlamaymış, darbeymiş, terörmüş ilgilenmezler, öyle Avrupalı, Amerikalı gibi de tırsmıyorlar. Gecen yıl 120 milyon Çinli dünyayı dolaştı ama Türkiye’ye uğramadılar” dedi. Hıdır ULAĞ