Almanya ile ipler geriliyor

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi’ye, durumdan duyulan rahatsızlığı iletti.

Almaya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’da düzenlemeyi planladıkları toplantıların iptal edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıkta Büyükelçi’ye durumdan duyulan rahatsızlığın ifade edildiği belirtildi.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in Redhack tarafından Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddiasıyla paylaşılan mailleri haberleştirmesi gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi de Almanya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilmişti.