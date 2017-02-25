Almanya istihbaratı uluslararası medyayı dinlemiş

Almanya’nın dış istihbarat servisi olan BND’nin, birçok uluslararası medya kuruluşuna ait iletişim kanallarını dinlemeye aldığı iddia ediliyor.

Alman Der Spiegel dergisinin iddiasına göre, BBC’ye ait bürolar ve telefonlar da BND tarafından casusluk faaliyeti kapsamında dinlendi.

1999 yılında başladığı açıklanan “gözetleme faaliyeti” kapsamında, aralarında Reuters haber ajansı, New York Times gazetesi muhabirlerinin de bulunduğu, 50’den fazla gazeteciye ait numaranın dinlendiği öne sürülüyor.

BBC’nin Afganistan ve Londra’da kullandığı en az 12 telefon numarasının takibe alındığı iddiası da Spiegel’in haberinde yer alıyor.

Konu ile ilgili, BBC’den yapılan açıklamada, “Bu iddiaları duymaktan üzgünüz” ifadesi kullanılarak şunlar kaydedildi:

“BBC’nin misyonu, haber kaynaklarının kimliğini koruyarak, tüm dünyadaki insanlara doğru bilgiyi, özgür ve güvenli hareket eden muhabirler aracılığıyla ulaştırmaktır. Devletlerin, özgür basına saygı göstermesi gerektiği çağrısını yapıyoruz”

Almanya’nın dış istihbarat servisi BND, BBC’nin konu ile ilgili açıklama çağrılarına henüz yanıt vermedi.

Alman Der Spiegel dergisi, dinleme iddiası ile ilgili daha fazla detay açıklayacağını da duyurdu.