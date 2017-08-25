Almanya Oscar’a Fatih Akın’ı gönderiyor

Film, Neonaziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısı ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikayesini anlatıyor.

Almanya’da Türk kökenlilerin de ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU terör örgütünün son yıllardaki saldırılarından izler taşıyor.

Dünya prömiyeri 26 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde yapılan film, başrol oyuncusu Diane Kruger’e festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü getirdi.

Fatih Akın’ın filmi şuan aday adayı statüsünde.

“Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde mücadele edecek son beş yapımı, Oscar ödüllerini dağıtan sinema sanatları ve bilimleri akademisi belirliyor.

Aday listesi 23 Ocak’ta açıklanacak. Oscar ödül töreni 4 Mart’ta Hollywood’da 90’ıncı kez düzenlenecek.

Geçen yılki törende bu kategoride Altın Heykelcik, İranlı yönetmen Asgar Ferhadi’nin “Satıcı” adlı filmine gitmişti.

Türkiye’nin Oscar adayı da, Can Ulkay’ın yönettiği ”Ayla” adlı film oldu. Film, 90. Oscar Ödül Töreni’nde “en iyi yabancı film” kategorisinde aday adayı konumunda.