Almanya siber ordu kurdu

Almanya siber saldırılara karşı ordu içerisinde yeni bir birim kurdu. İlk etapta 260 kişinin görev yapacağı birim temmuza kadar 13 bin 500 kişiye ulaşacak.

Almanya sanal savaşlara karşı ordu içerisinde ayrı bir birim kurdu.

Ordunun siber saldırılara karşı koyabilmesi amacıyla harekete geçen Alman Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetlerine paralel olarak siber ordu kurdu.

Merkezi Bonn kentinde bulunan siber ordunun açılışı bugün Alman Savunma Bakanı Von der Leyen tarafından gerçekleştirilecek. Siber ordunun başında Korgeneral Ludwig Leinhos bulunuyor.

İlk etapta 260 bilgisayar uzmanının görev alacağı siber ordu, 1 Temmuz itibariyle ilave birimlerin de göreve başlamasıyla, 13 bin 500 kişiyi bulacak. Siber ordunun 2021 yılına kadar 15 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Alman ordusunun yabancı ülkelerden gelebilecek siber saldırılara karşı korunmasını amaçlayan siber ordu içerisinde 60-80 kişiden oluşacak Computer-Netzwerk-Operationen CNO (Bilgisayar ağı operasyonları) adlı birim ise, gerektiğinde yabancı sistemlere girecek, sabotaj düzenleyecek ve siber saldırılar gerçekleştirecek.