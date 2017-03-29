Almanya’dan flaş ‘Türkiye’ hamlesi

Alman federal savcılık (GBA) makamı sözcüsü, “Casusluk şüphesiyle adı açıklanmayan bir kurum hakkında soruşturma başlattık” dedi.

Almanya, topraklarında Türkiye tarafından casusluk faaliyeti yürütüldüğü iddiasıyla dün ikinci bir soruşturma başlatırken, Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ülkesinin casusluğa müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Alman federal savcılık (GBA) makamı sözcüsü, “Casusluk şüphesiyle adı açıklanmayan bir kurum hakkında soruşturma başlattık” dedi.

Sözcü, Alman basınında yer alan ve soruşturulan kurumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olduğu ve MİT’in Almanya’daki FETÖ mensupları hakkında casusluk yürüttüğü iddiası hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Reuters’ın haberine göre; sözcü bu soruşturmanın Gülen destekçilerine karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen Türk imamlara yönelik soruşturmadan ayrı yürütüldüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Maiziere, dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye birkaç defa bu tür faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu söyledik. Gülen hareketi hakkında ne düşünürseniz düşünün ama burada Alman yasaları geçerlidir ve yabancı devlet Alman vatandaşları üzerinde casusluk yapamaz” dedi. (SÖZCÜ)