Almanya’dan Türkiye açıklaması

Berlin’de konuşan Stefen Seibert, Türkiye’ye yönelik tutum karşısında bazı bakanların görüş ayrılığı yaşadığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Seibert “Türk hükümetinin siyaseti ve Alman vatandaşlarına yönelik tutumu karşısında, Türkiye politikasını yeniden şekillendirme konusunda hemfikiriz” dedi.

Bu durumun ekonomik işbirliğine etkisi olması gerektiği konusunda da aynı görüşün paylaşıldığını ifade etti. Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, hukuk açısından güvensiz bir ortamın yeni yatırımlar için uygun olmayacağını da belirtti.