Amerikalılar Türkiye’den götürdükleri o sineğe çok şey borçlu!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – 135 yıl önce İzmir’den Kaliforniya’ya götürülen incir ABD’yi Türkiye’nin rakipleri arasına soktu…

Türkiye ana vatanı Anadolu olan meyvelerin başında gelen incir üretiminde dünya lideri. Dünya genelinde üretilen her dört incirden biri Türkiye’den. Aydın, İzmir ve Bursa gibi illerin başını çektiği incir üretiminde geçen yıla göre yüzde 15’lik bir düşüş beklense de, adı kutsal kitaplarda anılan meyvelerin başında gelen sarı ve siyah altın, Türkiye’ye yılda 200 milyon dolar kazandırıyor. Ancak kuru incirde rakipsiz olan Türkiye’nin incir üretimini daha çok desteklemesi ve bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Üretimde en yakın rakipleri olan Mısır, Cezayir, İran ve İspanya gibi ülkelerin yanında, 1882’de İzmir’den Kaliforniya’ya götürülen incir, bugün ABD’yi de Türkiye’nin rakipleri arasına soktu. ABD’nin en popüler inciri olan İzmir lobu, Symyna (İzmir) ve California’nın birleştirilmesiyle ‘Calimyrna’ adıyla satılırken, kuru incirde ABD Türkiye ve İran’ın ardından üçüncü sırada. Bütün bu üretim öyküsünün arkasında ise incirin ardından yine Türkiye’den götürülen incir sineği var…

Etli meyvesi ve ballı lezzetiyle kutsal kitaplarda bile kendine yer edinen incir, insanlık tarihi boyunca en sevilen meyvelerden biri. Anavatanı Anadolu olarak bilinen incir, Akdeniz uygarlıklarının hemen hepsini derinden etkilemiş. Besin değeri ve sağaltıcı etkisiyle binlerce yıldır Mısır, Suriye, İran, Hindistan ve Kuzey Afrika’da yetiştirilen incir, tüm zamanların en çok ihraç edilen kuru meyvelerinden biri.

TÜRKİYE İNCİRDE DÜNYA LİDERİ

İncirin dünyaya yayıldığı toprakların sahibi olan Türkiye ise yıllardır dünyanın en büyük incir üreticisi konumunu sürdürüyor. Dünyada yetiştirilen her dört incirden biri Türkiye topraklarından sofralara ulaşıyor. “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir” benzetmesi yapılan Aydın, Türkiye’nin incir merkezi. Üretimin tek başına yaklaşık yüzde 60’ını karşılayan Aydın’ı, İzmir ve Bursa izliyor.

TÜRKİYE’NİN İNCİR BAHÇESİ AYDIN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye’nin dünya yaş incir üretiminin yüzde 26,1’ini yaptığını belirterek, üretimde Türkiye’yi Mısır, Cezayir, İran, Fas, Suriye, ABD ve İspanya’nın takip ettiğini kaydetti. 2016 yılında 305 bin 450 tonluk yaş incir üreten Türkiye’nin rekor kırdığını ancak bu yıl üretimin yüzde 15,6 oranında düşeceğine dikkat çeken Bayraktar, incir üretiminde yüzde 59,8 ile Aydın’ın ilk sırayı aldığını, bu ili yüzde 14,3 ile İzmir, yüzde 8,4 ile Bursa illerinin izlediği bilgisini verdi.

İNCİR TÜRKİYE’YE YILDA 200 MİLYON DOLAR KAZANDIRIYOR

Üretimin yüzde 90’ının sarı lop, kalanının ise Bursa siyahı, Göklop, Yeşilgüz, Morgüz ve Bardacık gibi türlerden oluştuğunu kaydeden Bayraktar, yeterlilik derecesinde yüzde 603,9 ile ürünler arasında birinci olan incirde, üretimin yüzde 84,2’sinin ihracata gittiğini belirtti. Türkiye’nin son 10 yılda ortalama yıllık 48 bin ton kuru incir ihraç ederek yılda yaklaşık 200 milyon dolarlık gelir elde ettiğini dile getiren Bayraktar, Fransa, Almanya, İtalya ABD ve İsviçre gibi ülkelerin ihracatta başı çektiğini kaydetti.

DÜNYANIN KURU İNCİRİ TÜRKİYE’DEN