Anadolu’nun büyük ozanı unutulmadı

‘Pir Sultan Abdal göçelim, Pir elinden bade içelim, inkâr olandan kaçalım, inkâr bir gün parelenir…’

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Unutulmaz türkülere imza atan Anadolu’nun unutulmaz ozanlarından Âşık Davut Sulari, hakka yürüyüşünün 31. Yılında Antalya’da düzenlenen bir etkinlikte anılacak.

Antalya Konyaaltı Alevi Kültür Derneği Cemevi Kadın Kolları’nın düzenlediği ‘Âşık Davut Sulari Anma Etkinliği’ 17 Ocak’ta Konyaaltı Cemevi’nde gerçekleştirilecek. 18 Ocak 1985’te yitirdiğimiz Sulari’nin yaşamını anlatan belgeselin de gösterileceği etkinlikte, çok sayıda sanatçı usta ozanın türkülerini seslendirecek. Atıyla Anadolu’yu karış karış dolaşarak geniş kitlelere ulaşan Âşık Davut Sulari, Türk dili ve kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli yeri olan âşıklık geleneğinin yaşatılmasına büyük bir emek vermişti.

BİR YİĞİT GURBETE DÜŞSE, GÖR BAŞINA NELER GELİR

Bir güzelin aşığıyım erenler, Bir yiğit gurbete düşse, Seher vakti kalkan kervan, Bugün bayram günü âlem eğlenir, Küstürdüm barışamam, Siyah perçemini dökmüş yüzüne, Vardım kırklar kapısına ve Tan yıldızı gibi unutulmaz türkülere imza atan Anadolu’nun büyük ozanlarından Âşık Davut Sulari, hakka yürüyüşünün 31. Yıldönümünde Antalya’da düzenlenen etkinlikle anılacak.

SULARİ’NİN TÜRKÜLERİ HAVALANDIRILACAK

Antalya Konyaaltı Alevi Kültür Derneği Cemevi Kadın Kolları’nın düzenlediği etkinlikte, 18 Ocak 1985 yılında yitirdiğimiz Âşık Davut Sulari’nin yaşamını anlatan kısa bir belgesel gösterilecek. Fatoş Akgün’ün sunumuyla gerçekleşecek olan ücretsiz etkinlikte, Deniz Akgün, Doğuhan Karasu, Erhan Akın, Fahrettin Aksünger, Hüsamettin Işık, İbrahim Pala, İlyas Şimşek, Lale Doğan, Orhan Gürsoy, Selda Kurt, Taner Bektaş, Türkan Akyol, Ersin Akyol ve Yusuf Gezer gibi sanatçılar Sulari’nin türkü ve deyişlerini dillendirecek.

AT SIRTINDA İL İL DOLAŞARAK TÜRKÇENİN SES BAYRAĞINI TAŞIDI