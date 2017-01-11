Anayasa değişikliği görüşmeleri: İlk iki madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği paketinin maddelerine ilişkin yapılan son oylamada, teklifin ikinci maddesi 343 oyla kabul edildi.

Anadolu Ajansı (AA), 480 milletvekilinin katıldığı ikinci maddeye ilişkin oylamada 133 de ret oyu kullanıldığı belirtildi.

Salı günü yargı ile ilgili düzenlemeyi içeren 1. maddenin oylamasına, toplam 484 milletvekili katılmıştı. 347 milletvekili kabul oyu kullanırken, 132 milletvekili ret oyu kullanmıştı. 2 milletvekili çekimser kalırken 1 oy geçersiz sayılmıştı.

İlk gün yapılan oylamada, Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edilmişti.

“Türk tipi başkanlık” TBMM Genel Kurulu’nda

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi’nin birinci maddesi, “Yargı yetkisi” başlığında değişiklik öngörüyor.

Teklifin birinci maddesi şöyle:

7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa değişikliği teklifinin ilk maddesinin görüşmelerinin tamamlanması öncesi Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet kulisinde birlikte kısa bir süre görüştü.

Cep telefonları tarafından görüntülenen buluşmaya ilişkin Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, ikili 15 dakika boyunca sohbet etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Bu teklifi geri çekseniz ne güzel olur. Ortam yumuşar’ sözlerine karşılık Başbakan Binali Yıldırım gülümsemekle yetindiği bilgisi haberde yer aldı.