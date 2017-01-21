Anayasa değişikliği teklifi 339 oyla TBMM’den geçti

Başbakan Binali Yıldırım ve bazı AKP milletvekilleri oy kullanırken

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde “Başkan” yerine “Cumhurbaşkanı” ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tümü TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı; 5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca son okuması yapılacak anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kanunun onayı için kendisine tanınan 15 günlük yasal sürenin ne kadarını kullanacağına bağlı olarak, referandumun kesin tarihi belli olacak.

Referandumun, Resmi Gazete’de yayımını takip eden 60’ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş daha önce referandumun 2 ya da 9 Nisan tarihlerinde yapılabileceğini söylemişti.

Yıldırım: Halkımız son kararı verecektir

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te onaylanması sonrası bir teşekkür konuşması yaptı.

Yıldırım, “Bugün burada bir anayasa değişikliği yapmadık. Bir anayasa değişikliği teklifi yaptık. Anayasayı değiştirecek olan aziz Türk milletidir” dedi.

“Biz üzerimize düşen görevi yaptık, asıl görevi milletimize arz ediyoruz” diye konuşan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi söz milletindir, yetki milletindir, karar milletindir, mühür milletin elindedir. Halkımız son sözü söyleyecek, son kararı verecektir.

“Millet sandık her önüne geldiğinde, istisnasız olarak en doğru kararı verdi. Millet bu anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı verecektir. Milletin vereceği karar en isabetli karar olacaktır. Millet her şeyin en iyisini bilendir.”





Kılıçdaroğlu: AYM’ye başvuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise anayasa değişikliği teklifinin Meclis’ten geçmesi sonrası yaptığı açıklamada, “Vekiller özgür iradesiyle oy kullansaydı paket geçmezdi” dedi.

Habertürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, “AYM’ye (Anayasa Mahkemesi) başvuracağız, hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ise “Parlamento tarihine ihanet etmiştir” ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği teklifine destek veren MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki oylamanın sonucu ile ilgili yorumu ise “Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır” oldu.

Görüşmeler Cumartesi gününe sarktı

Anayasa değişikliği teklifinde Çarşamba günü başlayan ikinci tur görüşmeler Cumartesi gününe sarktı.

Teklifin ilk 11 maddesinin kabul edilmesinin ardından Cuma günü görüşmelere yeniden başlandı.

Olağanüstü hal (OHAL) yönetimini düzenleyen 12. madde 342, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulmasını engelleyen 13. madde 343, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) adını Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştiren 14. madde 342, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaların yıllık bütçelerle yapılmasını öngören 15. madde 342, Bakanlar Kurulu’nu kaldıran 16. madde 342, bir sonraki TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 3 Kasım 2019’da yapılmasını öngören 17. madde 341, teklifteki maddelerin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini düzenleyen 18. ve son madde 343 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri görüşmeye açılmadı, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri tartışıldı.

Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında, ikinci turda önerge verilmedi.