Angela Merkel Türkiye’ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Türkiye’ye geliyor. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’la görüşecek.

Almanya Başbakanı bugün Türkiye’yi ziyaret etmeye geliyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in bugün Türkiye’ye yapacağı ziyaret sırasında ağırlıklı olarak Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının, ikili sorunların, Suriye’deki durumun, NATO içindeki işbirliğinin ve Kıbrıs sorununun ele alınacağını söyledi.

Seibert, Türkiye’nin tüm Almanlar ve Avrupalılar için önemli bir komşu ve ortak olduğunda dikkat çekti.

Merkel bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de ziyaret edecek.

Merkel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ni ziyaretinde muhalefet partilerinin temsilcileriyle de biraraya geleceği belirtiliyor.

Görüşmelerde, Almanya’ya sığınma talep eden FETÖ ile bağlantılı askerler ve haklarında yakalama kararı bulunan eski savcıların iadesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.