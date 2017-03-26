Antalya’da akıl almaz emlak dolandırıcılığı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Bu haberi okumadan Antalya’dan gayrimenkul almayın: Piyasa tıkanınca emlak fareleri yoldan çıktı…

Türkiye’nin en fazla göç alan kentlerinin başında gelen Antalya, emlak sektöründeki hızlı yükselişle de kolay kazanç peşinde koşanların buluştuğu bir merkez oldu. Ancak Rusya krizi, turizm ve tarımdaki büyük çöküşün ekonomik olarak sarstığı kentte hızla büyüyen emlak pazarında pasta küçülünce, akıl almaz bir dolandırıcılık öyküsü yaşandı. Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’nde 3+1 lüks ve eşyalı bir daireyi gösterip sözleşme imzaladığı müşterisine, iskânı ve elektriği olmayan 1+1 eski bir dairenin tapusu üzerinden işlem yaptıran emlak faresi Sinan Arıcı, akıl almaz dolandırıcılık ortaya çıkınca “Art niyetim yoktu, bir yanlışlık” oldu sözleriyle kendini savundu.

LÜKS OFİS KİRALAYAN EMLAKÇI MÜŞTERİLERİNİ DOLANDIRDI

Konyaaltı ilçesinde bir emlak şirketinde ‘danışman’ olarak çalışan Sinan Arıcı (31), yaklaşık 6 ay önce kendisine lüks bir ofis kiraladı. İddiaya göre daha önceden tanıdığı müşterilerinden birine Hurma Mahallesi’nde 3+1 lüks daireyi satmak için anlaşan Arıcı, müşterinin daireyi beğenmesi üzerine bir satış sözleşmesi hazırladı. Ardından da peşinatını alan Arıcı, tapu devir işlemleri için başvuru yaptı.

GÖRÜP BEĞENDİĞİ LÜKS DAİREYİ SATIN ALDI

Buraya kadar her şey olağan seyrinde gelişirken, devir işlemleri tamamlandı ve müşteri satın aldığı evin bedelini banka havalesiyle gönderip tapusunu aldı. Ertesi günü emlakçı Sinan Arıcı’yı arayan müşteri, satın aldığı daireyi bir kez daha görmek istedi. Buluştuğu emlakçı ile birlikte daireye giden müşteri, yine bir sorun olmadığını görünce, anahtarı daireyi kiraya vermesi için emlakçıya bırakarak evinin yolunu tuttu. Bir süre sonra daireyi kiraya verdiğini söyleyen emlakçı Sinan Arıcı, hazırladığı sözleşme ve senedi de müşterisine teslim etti.

3+1 DAİREYİ GEZDİRİP SATIŞTA 1+1 DAİRENİN TAPUSUNU VERDİ

Ancak iki ay boyunca kirası ödenmeyen ev sahibi, emlakçısını arayınca akıl almaz bir dolandırıcılıkla karşıya kaldığını anlayınca şoke oldu. Satın aldığı dairenin tapu kayıtlarını kontrol eden mağdur alıcı, sözleşmede adı geçen sitede böyle bir dairenin kayıtlı olmadığını öğrendi. Ardından sistemden sorguladığında ise gerçek ortaya çıktı. Emlakçı Sinan Arıcı’nın, sözleşmeye konu olan 3+1 eşyalı lüks daire yerine, bitişik parselde, iskânı ve elektrik aboneliği bulunmayan bir siteden 1+1, yıkık dökük ve üçte bir değerinde bir daireyi sattığı ortaya çıktı.

EMLAK DOLANDIRICILIĞI İÇİN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Emlakçısı tarafından dolandırıldığını anlayan mağdur alıcı, olayın şokunu atlattıktan sonra konuyla ilgili yasal işlem başlattığını söyledi. Bu çirkin tuzaktan dolayı yaklaşık 150 bin lira civarında maddi zarara uğradığını ve psikolojik olarak oldukça yıprandığını anlatan mağdur alıcı, “Ben şimdi başka insanların başı yanmasın, yeni mağduriyetler yaşanmasın diye uğraşıyorum. Dolandırıcılıkla ilgili bütün sahte evraklar ve delilleri savcılığa sundum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Ben bu vesileyle Antalya’dan gayrimenkul alacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum” diye konuştu.

OFİSİNİ KAPATAN EMLAKÇI ‘ART NİYETİM YOKTU’ DEDİ

Dolandırıcılık iddiasıyla ilgili hakkında yasal işlem başlatılan emlakçı Sinan Arıcı, “Bir yanlışlık oldu ama ben bunu düzelteceğim. Eğer bir eksik, şey varsa buna göre hesaplar düzeltirim ben. Bir art niyetim yoktu. Şimdi arabadayım, yalanım varsa bu araba mezarım olsun ki art niyetle yapmadım. Ortada bir yanlış var ve bu yanlışı düzeltmek benim sorumluluğumda. Üzerime düşen neyse onu yapacağım” ifadelerini kullandı.

‘İYİCE DAĞITMIŞ, NE YAPTIĞINI BİLMİYOR’

Dolandırıcılık olayına konu olan dairenin satış sözleşmesinde imzası bulunan bir başka emlakçı M. Y ise Sinan Arıcı’nın kendisine “Satış iptal oldu, ben de sözleşmeyi yırtıp attım” dediğini öne sürerek, “Bu çok güzel bir emlakçı arkadaşımızdı. Geçen gün birine daire satmış, 3+1, yerine 2+1 tapusu vermiş. Bana dün söylediler. Yine geçen gün bir daire satışıyla ilgili aradım, telefonlara bakmıyor. İyice dağıtmış, ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor” diye konuştu.

USULSÜZLÜK NEDENİYLE İŞİNE SON VERİLMİŞ

Daha önce bir emlak şirketinde çalıştığı öğrenilen Sinan Arıcı’nın, buradaki satışlarda yaptığı usulsüzlük nedeniyle işten çıkarıldığı kaydediliyor. Yaklaşık 6 ay önce ‘City Homes’ adıyla emlak ofisi açan Arıcı’nın, aralarında Rus ve Ukraynalı alıcıların da olduğu çok sayıda müşteriyi dolandırdığı iddia ediliyor. Arıcı’nın, Konyaaltı Atatürk Bulvarı’ndaki ofisinin yaklaşık 10 gün önce kapandığı, emlakçılık faaliyetlerini ise Sarısu bölgesinde bir başka ofisten yürüttüğü öğrenildi.