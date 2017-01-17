AP’nin yeni başkanı Antonio Tajani

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni başkanı, muhafazakar ve liberallerin ortak adayı İtalyan Antonio Tajani seçildi.

Reuters, AP başkanlık seçimlerinde merkez solun adayı olan İtalyan siyasetçi Gianni Pittella ile yarışan Antonio Tajani’nin, 351 oy alarak yarışı kazandığını bildirdi.

Antonio Tajani’nin sosyalist rakibi Gianni Pittella ise, 282 oy ile geride kaldı.

Tajani, Almanya’da siyasete girmek için yeniden aday olmama kararı alan Martin Schulz’un AP Başkanlığı görevini devralacak.

İlk iki turu kazanmıştı

Seçimin ilk iki turunu, ilk turda 683 geçerli oyun 274’ünü, ikinci turda ise 691 geçerli oyun 287’sini alarak Tajani kazanmıştı. Seçimlerin üçüncü ve dördüncü turlarının sonucunda Tajani başkanlığı kazandı.

Merkez solun adayı Gianni Pittella ise, turlarda ikinci sırada yer almıştı.

AP’de 751 sandalye bulunuyor ve ilk üç turda salt çoğunluğu alan aday başkan seçiliyor. Eğer adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğa ulaşamazsa o zaman dördüncü turda en yüksek oyu alan yarışı kazanıyor.

Eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt’ın oylama başlamadan önce yarıştan çekilmesinin, Tajani’nin seçilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Bu kez AP içinde büyük tartışma yarattı

Bu seneki başkanlık seçimleri, AP içerisinde büyük tartışma yarattı. Avrupa Halkların Partisi’nin (EPP) ardından Parlamento’daki en büyük ikinci grup olan merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubu, EPP ile liberallerin eski Başkan Martin Schulz’un seçildiği dönemde yaptığı anlaşmayı bozdu.

Martin Schulz, siyaseti, Eylül ayında genel seçimlerin yapılacağı ülkesi Almanya’da sürdürmeye karar vermişti.

S&D, Schulz’un yeniden seçildiği 2014’teki oylamada EPP ve liberallerin desteğini almış, bir sonraki seçimlerde EPP adayını destekleme sözü vermesine rağmen bu seçimlerde Pittella’yı desteklemeye karar vermişti.