Arçelik işçilerinden temkinli iyimserlik

Arçelik işçileri, sözleşme sürecindeki taslağı olumlu bulsalar da taslağın hayata geçebileceğini düşünmüyor.

Bir süredir fabrikalarının Çerkezköy’e taşınması telaşıyla meşgul olan Beylikdüzü Arçelik işçileri, taşınmanın ertelenmesiyle birlikte yeniden MESS sözleşmesi üzerine yoğunlaştı. Türk Metal’in açıkladığı taslağı değerlendiren işçiler, taslağı olumlu bulsalar da Türk Metal’in bu taslağı hayata geçirebileceğini düşünmüyor. “Geçmişte ağabeylerimiz anlatıyor; yolları kapatmışlar yüzde 300 zam almışlar. Yine 2015’te eylemler yapıldı ancak öyle kazanım elde edildi” hatırlatmasını yapan işçiler, ancak kendi inisiyatifleriyle harekete geçip patronlara üretimden gelen güçlerini göstermeleri halinde kazanım elde edilebileceğini söylüyor.

Sendika temsilcilerinin “Her türlü eyleme hazır olun” dediğini ancak işçileri eylemlere hazırlamak için bir şey yapılmadığını söyleyen bir işçi “Gaz almak için böyle söylüyorlar. Sendikacılar insan kaynaklarından , imalat planlamacılarından korktukları için işin bitmesine 15 dakika kala bile işi durdurup işçilerle toplantı yapamıyorlar. Gelip işçinin 10 dakikalık molasını çalıyorlar. Bu durumda patron niye bana zam versin ki. Sen önce 1 saat iş bırak. Ondan sonra işveren grev yapabileceğine inansın” diye konuştu.

KENDİ TEMSİLCİLERİ BİLE İNANMIYOR

Taslaktaki açıklanan rakamlardan herkesin memnun olduğunu ancak kimsenin bu rakamların alınabileceğine inanmadığını anlatan bir başka işçi, “İlk bu muhabbet başladığında işçiler temsilciye sormuşlar. O da yarısını alsak iyidir demiş. Sendikaya yakın işçiler de artık tepkili. Kimse canı gönülden sendikayı savunmuyor. Savunan da işten çıkmamak için, kendini korumaya almak için savunuyor” dedi.

Taslaktaki rakamların alınmayacak rakamlar olmadığını belirten başka bir Arçelik işçisi, “Ama” diyerek koşulları şöyle sıraladı: “TİS’e giderken hem işçilerin hem de sendikanın hazırlık yapması lazım. İşçiler taleplerinin arkasında ama sendikaya güvenmiyorlar. Sendikayla dalga geçiyorlar. Sendikanın işçiyi bir şey yapabileceğine inandırması lazım. Toplusözleşmede işçilerin elindeki tek güç örgütlülükleri. Üretimden gelen güçleri olduğunu sendikanın bunu işçilere hissettirmesi lazım. Üretimden gelen gücümüzü kullanmadan istediğimiz toplusözleşmeyi imzalayamayız. Üretimden gelen güçten hiç söz edilmiyor. Patron bize niye zam versin ki? Grev hakkını bilmesi lazım. Kimsenin gündeminde yok. Fabrikaya gelip her türlü eylemliliğe hazır olun diyorlar ama grevden hiç söz etmiyorlar.”

ESKİLER E-5’İ KAPATMIŞLAR

Yüzde 30’un üzerinde zammın uzun yıllardır alınmadığına değinen işçiler, “Eskilerle konuşuyoruz E-5’i kapatmışlar yüzde 300 zam almışlar. Erzak paketlerinde öyle iyi olmayanları kabul etmiyorlarmış. Öyle yüzde 5-6’lar diye bir şey yokmuş. Yüzde 20 yüzde 30’lara imza atıyorlarmış. Onlar gibi yapmamız gerekiyor” diyerek geçmiş deneyimleri hatırlattı. “Bu sendika ile bir eylem yapılırsa bir şey kazanacağını düşünmüyorum” diyen bir işçi şöyle devam etti: “Sendika en fazla sakal bırakıyor, düdük çalıyor, yemek yemiyor. Hak alma sendikadan bağımsız yapılan 2015 eylemlerinden dolayı oldu. Türk Metal böyle olacağını hiç beklemiyordu. Metal eylemleri olunca çok korktular. Şimdi eğer iyi bir zam alırlarsa söyleyip dururlar ama alamazlarsa ya OHAL var derler ya Almanya bizi kıskanıyor derler. İlle bir şeyler uydururlar. Zaten iyi bir şey yaptıklarında hemen gelip fabrikada rahat rahat geziyorlar, herkese selam veriyorlar. Ama kötü bir şey olduğunda son 5 dakika kala geliyorlar.”

İYİ ZAM ALINMAZSA PATLAMA OLUR

Türk Metal’in bu sözleşmede düşük zam alma şansının olmadığını düşünenler de var. Bir işçi şöyle konuştu: “Eğer alırsa 2015’te yaşananlar yine yaşanır. Tekrar ortalık karışır. Sendika bu sefer bunu göze alamaz. Daha önce 2 yıllık sözleşme kırmızı çizgileriydi 3 yıllık imzaladılar. Yüzde 20 istediler, yüzde 6’lara imza attılar. O yüzden kimse inanmıyor söyledikleri rakamı alacaklarına. En az yüzde 20’nin üzerinde beklenti var. Eğer olmazsa istifa ederim söylentileri var. Daha büyük patlama olur.”

MUHALİFLER İŞTEN ATILIYOR

Gönüllü çıkanların arasına 3-5 de muhalif işçi eklenerek işten çıkarıldığını söyleyen işçiler, “Daha önce 30’a yakın muhalif vardı. Onları teşvikli çıkışların arasına serpiştirerek 10’a düşürdüler. Hepsini temizlediler. Gönüllü teşvikli işten çıkarmalar oluyor zaman zaman. O arada muhalif olan işçilerden de birkaç kişiyi araya serpiştirdiler. Bu yüzden de kimse anlamıyor ne olduğunu. Bir hafta önce muhalif olan işçilerden birini çıkardılar. Arkadaş güvenlikler eşliğinde gelip arkadaşları ile görüştü. Muhalif işçi olmasa öyle yapmazlar. Anlaşarak da işten çıkanlar da var ama o arada muhalifleri de temizliyorlar” diye konuştu.

İşçilerin korktuğunu ifade eden işçiler şöyle devam etti: “Kimse kimseyle açık açık konuşamıyor. Çünkü birbirinden korkuyor. 5 kişi bir araya gelip sohbet etse hemen sendikaya bildiriliyor. Bunların bilindik adamları var ama bir de bilinmeyenleri var.”

TAŞINMA 2018’E ERTELENDİ

Eylül ayında Çerkezköy’e taşınması planlanan fabrika taşımayı 2018 yılının haziran ayına erteledi. Henüz resmi bir açıklama yapmadılar ama taşınmanın ertelendiği mesaj olarak gönderildi. İşçilerin bu muğlaklıktan kaynaklı da mağdur olduğunu belirten işçiler, “Çoğu insan ona göre planlarını yaptı. Şimdi tersine çevirdiler işi” diye konuştu. Siparişlerden kaynaklı ertelendiğini düşünen işçiler şöyle devam etti: “Çok sipariş var. Geçen ay için 190 bin bu ay için de 220 bin. Günlük 6-7 bin televizyon montajlanıyor.” Vedat YALVAÇ/ Fırat TURGUT Evrensel İstanbul