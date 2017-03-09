Arkadan geldi faşist Le Pen’in önüne geçti

Fransa cumhurbaşkanlığı için yakın tarihin en heyecan verici yarışlarından biri yaşanıyor. Çok sayıda ismin katıldığı bu yarışta merkezin adayı olan Emmanuel Macron; gençliği, hırsı ve halk desteğiyle dikkat çekiyor.

Macron, Fransa’da Harris şirketi tarafından yapılan ve sonuçları bugün duyurulan son kamuoyu araştırmasında yüzde 26 oyla, aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in bir puan önünde birinci sırada yer aldı. Yine Harris’in araştırmasına göre Macron ikinci turda oyların yüzde 65’ini alarak Fransa Cumhurbaşkanı seçilecek.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 23 Nisan’da, ikinci turu ise 7 Mayıs’ta yapılacak.

Kurduğu siyasi oluşum olan “Yürüyüş”ün (En Marche) adına yakışır bir şekilde Macron da sürekli “hareket halinde” bir siyasetçi olarak biliniyor.

Ancak 39 yaşındaki siyasetçi, adaylığıyla hem hükümetinde görev yaptığı Sosyalist solu hem de muhafazâkar sağın tepkisini çekti.

Cumhuriyetçi kanattan aday olmak için yarışan ancak François Fillon’a kaybeden eski Başbakan Alain Juppe, Macron’un Sosyalist cumhurbaşkanı François Hollande’ı ‘sırtından bıçakladığını’ söylemişti.

Tüm bunların arkasında ise genç siyasetçinin güçlü bir aday olması nedeniyle hem sağ kanatta hem de siyasi kariyerinin başladığı sol kanatta yarattığı korku yatıyor.

Macron, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı konuşmasında, “Amacım, yalnızca sol ile sağı değil, Fransız halkının tamamını birleştirmek” dedi.

Eski bir yatırım bankacısı olan Emmanuel Macron, önce Hollande’ın ekonomi danışmanlığını, daha sonra da 2014 yılında ekonomi bakanlığı yaptı.

İlk etapta çok göze çarpmayan eski bakan, daha sonra dükkanların pazar günleri de açık kalmasını sağlayan ve ekonominin bazı sektörlerindeki düzenlemeleri kaldıran tartışmalı “Macron Yasası” ile dikkatleri üzerine çekti.

Düzenlenen protesto eylemleri ve partinin daha sol kanadından gelen itirazlara rağmen, Başbakan Manuel Valls’in desteğiyle bu tasarı yasalaştı.

Macron, BBC’nin HARDtalk programına konuk olduğunda, Sosyalist muhaliflerinin sayısının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümeyi artırmayı hedefleyen bir dizi iş dünyası yanlısı politika önerilerinden dolayı Fransa’da iş dünyası tarafından taze kan olarak görülen Macron, dijital alandaki yeni girişimlere ve uzun mesafeli otobüs pazarına verdiği destekle biliniyor.