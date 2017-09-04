Atatürkçülük ile Atatürk İlke ve İnkilapları ders kitabından çıkarıldı

5. sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümleri çıkarıldı.

Yeni müfredatla hazırlanan 5. sınıf sosyal bilgiler kitabının içeriğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre; beşinci sınıf yeni sosyal bilgiler kitabında Atatürkçülük yer almıyor. Ulu önder Atatürk’ten yalnızca Başkent’in neden Ankara olması gerektiği konusu açıklanırken bahsediliyor.

‘TÜRKLER GAYET AZ YER’

Kitapta yoğurdun Türklere ait bir besin olduğu da anlatıldı. “Türkler gayet az yerler. Sofra zevkine pek az düşkündürler. Bir parça ekmekle beraber tuz, soğan ve yoğurt bulurlarsa yemek için başka şey aramazlar” denilerek Türklerin beslenme alışkanlıklarından bahsedildi.

KÜLTÜR TANITIMINA RİZE DAMGASINI VURDU: ‘ARAPLARIN TERCİHİ RİZE’

Kitapta Rize’nin tanıtıldığı bölümler dikkat çekti.

Rize Akdere Köyü’nde Kurban Bayramı’ndaki Dönme Dolap Şenlikleri’nden Ziraat Mühendisi Zihni Derin sayesinde yaygınlaşan çay üretimine, yaşanan sel felaketlerinden komşuluk ilişkilerini bozacağı gerekçesiyle Sal Yaylası’na televizyon sokulmamasına kadar birçok başlık kitapta yer aldı.

Arap turistlerin yeni tercihlerinin Rize olduğu vurgulanırken, kültürel değerlerinden ve doğal güzelliklerinden bahsedildi.