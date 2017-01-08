Avrupa’da soğuk havadan 23 kişi öldü

Soğuk hava Avrupa genelinde etkili oluyor. Avrupa genelinde soğuk hava yüzünden en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Polonya bu seneki en soğuk günlerini yaşıyor. Termometreler bazı bölgelerde eksi 27 dereceyi gösterdi. Etkili olan soğuklar yüzünden son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Almanya’da bu kış yaşanan en soğuk gün yaşandı. Bavyera’da hava sıcaklığı eksi 26 derece olarak ölçüldü. İtalya’da soğuk hava yüzünden 7, Çekya’nın başkenti Prag’da 2, Bulgaristan’da da 2 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar hava sıcaklıklarının düşmesinde “Alex” alçak basıncının etkili olduğunu belirtti. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde nispeten artacağı belirtiliyor.