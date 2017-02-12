”Avrupa’lı turiste pasaport yerine kimlik” çalışması

Çavuşoğlu, yurt dışından gelecek turistlerin önündeki engelleri bir bir kaldırdıklarını belirterek, “Dünyanın her yerinden, özellikle Avrupa’dan turistlerin daha kolay gelebilmesi için uçuş sayılarının artırılması, vizelerinin kolaylaştırılması ve pasaport yerine kimlikle ülkemize gelebilmeleri için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya Valiliğinin ev sahipliğinde, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde verilen yemekte yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım’ın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesinin kendilerine onur verdiğini söyledi.

Antalya’da toplumun her kesimin temsil eden sivil toplum örgütleriyle çok iyi bir diyalog halinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, memleket meselelerini, sorunları çözebilmek için kafa yorduklarını anlattı.

Çavuşoğlu, ortaya koydukları fikirlerin uygulanmasında da sivil toplum örgütleri ile beraber çalıştıklarının altını çizerek, “Tüm bu çalışmaları, elde ettiğimiz başarıları salondaki arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Sadece Antalya için değil gerçekten bu salonda bulunan sivil toplum örgütleriyle Türkiye’nin meselelerini yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin dertleriyle dertleniyoruz, sevinciyle seviniyoruz ve ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Antalya’nın ve Türkiye’nin yurt dışında da tanıtımı için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Türk turizminin gelişmesi, sektörün büyümesi için ülkenin gelirlerinin artması için de çalıştıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Antalya’mız yurt dışındaki çalışmalarımızda özellikle Dışişleri Bakanı olarak bana büyük katkı sağlıyor. Her şeyden önce bana güç veriyor. Antalya’mızda çok sayıda fahri konsoloslarımız var. Sivil toplum örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz gerçekten Türkiye’nin yurt dışındaki temsili için büyük gayretler sarf ediyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. En önemli etkinlikleri sizlerin de desteğiyle Antalya’ya getiriyoruz.” dedi.

G-20 Liderler Zirvesi’nden, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına, EXPO 2016 Antalya’ya kadar büyük aktiviteleri Antalya’ya getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, “Antalyalıların ve vatandaşlarımızın önündeki seyahat engellerini kaldırmak için çalışıyoruz. Aynı şekilde ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için de Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Yurt dışından ülkemize gelecek insanlar ve turistlerin önündeki engelleri de buradaki arkadaşlarımızla birlikte çalışarak, değerlendirerek gerçekten bir bir kaldırıyoruz. Dünyanın her yerinden, özellikle Avrupa’dan turistlerin daha kolay gelebilmesi için uçuş sayılarının artırılması, vizelerinin kolaylaştırılması ve pasaport yerine kimlikle ülkemize gelebilmeleri için çalışıyoruz. En son Ukrayna’da, Kiev’de bir çalışma yapmıştık. Antalyalılar bunu çok iyi değerlendirdi. Yani Ukrayna ile Türkiye arasında insanların pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimliklerle seyahat edebilme imkanının ne demek olduğunu Antalyalılar ve turizm bölgesinde vatandaşlarımız çok iyi anlıyor.”

Ukrayna’da insanların sadece yüzde 30’unun pasaportunun bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, buna rağmen 2016’da 2015 yılına göre birçok ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısının düşmesine rağmen Ukrayna’dan gelen turist sayısının yüzde 48 arttığını söyledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna’dan pasaport olmadan seyahat gerçekleştirdiği zaman yüzde 50 daha artış beklediklerini ifade etti. Söz konusu çalışmaların Antalya’ya verilen değeri gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, Antalyalıların Türkiye’ye her zaman sahip çıkacağını, referandumda da “Evet” diyeceğini kaydetti.