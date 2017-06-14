Avustralya’dan sığınmacılara 52 milyon dolar tazminat

Avustralya, 2012-2016 yılları arasında Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde tutulan bin 905 sığınmacıya fiziksel ve psikolojik zarara uğradıkları gerekçesi 70 milyon Avustralya doları (yaklaşık 52 milyon dolar) tazminat ödeyecek.

Merkezde tutulanlar adına dava açan Slater & Gordon Hukuk Firması avukatlarından Rory Walsh, düzenlediği basın toplantısında federal hükümetin Papua Yeni Gine’ye bağlı Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde tutulan bin 905 kişiye tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Walsh, hükümetin bugün yapılacak duruşma öncesi tazminat ödemeyi kabul etmesi üzerine anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Firma avukatlarından Andrew Baker da tazminatın bin 905 kişiye eşit olarak dağıtılacağını belirterek “Bu anlaşma, Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde tutulanların ne kadar kötü şartlarda bulunduğunun bir göstergesi” dedi.

Mahkemenin onaylaması durumunda 20 milyon Avustralya doları tutarındaki masrafları da hükümet karşılayacak.

Avukatlar, gözaltı merkezinde kalanların fiziksel ve psikolojik zarar gördüklerini ileri sürerek Victoria Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Hükümetin tazminat ödemeyi kabul etmesi, mülteci hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mülteci hakları savunucusu Peter Farago, AA muhabirine yaptığı açıklamada hükümetin kararının olumlu olduğunu ancak insanların hala merkezde tutulduğunu söyledi. Farago, ‘‘Hala gözaltı merkezindeler. Keşke dışarı çıkarılsalar. Bir yere yerleştirilip ondan sonra para ödense daha iyi olur.” dedi.

İnsan Hakları Hukuk Merkezi Yasal Savunma Direktörü Daniel Webb, kurumun resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin davayı sonlandırma kararını geç kalınmış ama önemli bir önemli bir karar olarak değerlendirdi. Merkezde tutulanların hükümetin sorumluğunda 4 yıl kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade eden Webb, ‘‘Bu insanlar, buraya güvenlik ve daha iyi bir hayat ümit ederek geldi.’’ ifadelerine yer verdi.