Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait ateş noktasını imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir ateş noktasını vurarak imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan mevzilerini sürekli ateşe tutan Ermenistan ordusuna ait ateş noktası vurularak imha edildi. Ermenistan ordusunun can kaybı verdiğini açıklayan Bakanlık, saldırının görüntülerini yayınladı.
Ayrıca, cephe hattında Talış köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan’a ait insansız hava aracının da vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Ermenistan ordusu gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlemiş, Hocavend-Fuzuli yönünde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Saldırı Azerbaycan askerlerince püskürtülmüş, Azerbaycan ordusunda can kayıplarının bulunduğu bildirilmişti.