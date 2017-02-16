BAFTA’da Ken Loach damgası

Britanya Film Akademisi tarafından verilen BAFTA ödülleri töreninde konuşan sosyalist yönetmen Ken Loach, sinemacıların safının yoksulların yanı olduğunu söyledi.

BAFTA ödülleri 13 Şubat akşamı sahiplerini buldu. Oscarların sahiplerini bulmasına iki hafta kala Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen ödül töreninde “En İyi Film” ödülü La La Land’e gitti.

Filmin yönetmeni Damien Chazelle “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görülürken, Ryan Gosling ile başrolü paylaşan Emma Stone ise “En İyi Kadın Oyuncu” dalında ipi göğüsleyen isim oldu. Film ayrıca sinematografi ve müzik dallarında da ödüle layık görüldü.

KEN LOACH DAMGASI

Ken Loach’un yönetmenliğini yaptığı ‘I, Daniel Blake’ filmi ise En İyi İngiliz filmi seçildi. 80 yaşındaki oyuncu, teşekkür konuşmasında İngiltere hükümetini sert bir dille eleştirdi.

BAFTA ödül töreninde konuşan usta yönetmen Ken Loach bir yanda yoksullar diğer yanda zenginler ve onların yanında duran siyasetçilerin olduğu bir mücadelenin başlayacağını, bu mücadelede sinemacıların safının yoksulların yanı olduğunu söyledi.

Ken Loach’un konuşmasının tamamı şöyle:

“Akademi’ye filmin anlattığı doğruları desteklediği için teşekkür ederim. Bu ülkede yaşayan yüzlerce, binlerce insan bu doğruların farkında. Hükümetin bu ülkenin en yoksul ve savunmasız insanlarına karşı vurdumduymaz ve zalimce davranması utanç verici. Bu zalimlik yardım edeceğimize söz verip dışarıda bıraktığımız göçmen çocuklara da uygulanıyor. Bu da utanç verici. Fakat filmler çok fazla şey yapabilir. Bizleri eğlendirebilir, ürkütebilir, hayal dünyalarına götürebilir, güldürebilir ve bizlere gerçek dünya hakkında bir şeyler anlatabilir. Kusura bakmayın, politik bir konuşma için saat biraz erken. Bildiğimiz gibi bu gerçek dünyada işler daha da kötüye gidiyor. Bir tarafta zenginler ve güçlüler, servet sahipleri ve ayrıcalıklı olanlar, büyük şirketler ve onların yanında duran siyasetçilerin, diğer tarafta bizlerin olduğu bir mücadele başlıyor. Ve sinemacılar, buradaki gerçek sinemacılar, bu mücadelede hangi tarafta olacaklarını biliyorlar. Bu tür şatafatlı ve görkemli organizasyonlarda yer alsak da bizler insanlarımızın yanındayız. Ödül için teşekkür ederim.”