Bahçeli: Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ”Peşmerge’nin PKK ile çatışması şayet çıkarların uyumsuzluğundan değilse kesinlikle tiyatrodur” dedi. Almanya’yı da eleştiren Bahçeli, ”Almanya’nın yolu yol değildir, acilen dönmelidir. Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır” ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasının başında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Bahçeli, ”Kadına yani insana acımasızca kıyılıyorsa ne adamlıktan ne hoşgörüden asla bahsedilemeyecektir. Kadına yönelik şiddet bir insan haklı ihlali olarak coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir. Diyoruz ki kadına uzanan eller kırılsın adalet yerini derhal bulsun” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

”Kadına yani insana acımasızca kıyılıyorsa ne adamlıktan ne hoşgörüden asla bahsedilemeyecektir. Kadına yönelik şiddet bir insan haklı ihlali olarak coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir. Diyoruz ki kadına uzanan eller kırılsın adalet yerini derhal bulsun. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

”KESİNLİKLE TİYATRODUR”

Siyasi ve fikri mücadelemizde milli bekanın savunulması ayrı bir yere sahiptir. Bizim için beka Türklük Türk milleti Türk vatanı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Geçen hafta cuma günü Peşmerge’nin PKK ile çatışması şayet çıkarların uyumsuzluğundan değilse kesinlikle tiyatrodur.

”OYUN VAHŞİDİR, SENARYO ACIMASIZDIR”

Beka oyuncak değildir, oyun değildir şaka değildir. Tesadüflerin akıntısına asla bırakılamayacaktır. Beka Türkiye’dir. İşte bu sebeple 16 Nisan’da Türklüğün bekası için ‘Evet’ diyeceğiz. Komşu coğrafyalar adeta kağıt kuleler gibi devrilmektedir. Tüm menfi ve marazi hesaplar aslında Türkiye’nin köşeye kıstırılması maksadıyla planlanmaktadır. Oyun vahşidir senaryo acımasızdır hedef alçaktır.

”TÜRKİYE KAYNARSA BERLİN YANACAKTIR”

Türk milleti kenetlenmiş bir halde bütün haysiyetsiz akınları kırıp bozguna uğratmaya muktedirdir. Hala mı haçlı aklı devrede? Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır Türkiye kaybederse Londra kağosa yatacaktır. Yıllarca polise kurşun sıkan katiller müttefik ülkelerce havalarda gezdirildi. Teröristler Fransa’da alkışlandı. Yoksa Almanya ‘Hayır’ cephesinde yerini almıştır bizim mi haberimiz olmamıştır? Almanya şehit kanlarında iz ve kanları olan maskeli vandallardır. Almanya’nın yolu yol değildir acilen dönmelidir. Bu sözüm aynı zamanda Türkiye’ye şaşı bakan diğer ülkeler için de geçerlidir.

”ALMANYA BAŞBAKANI YANLIŞTAN DÖNÜŞ YAPARAK…”

Almanya Başbakanı yanlıştan dönüş yaparak, gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınmalıdır. Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır. Meğer ki bu yol bulunamıyorsa, bulunamayacaksa, Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküğümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üşenmeyiz.

”MHP TESLİM OLMAYACAKTIR”

MHP teslim olmayacaktır. MHP 16 Nisan’da demokrasi arenasında millet, devlet, cumhuriyet ve Türkiye için ‘Evet’ diyecektir. ‘Evet’, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

”YÜZ KARASI CHP’YE DERSTİR”

FETÖ’ye, PKK’ya, PYD-YPG’ye, DHKP-C’ye ve de haçlı kafilesinin yüzüne milli ve sağlam şamar ‘Evet’le vurulacaktır. ‘Evet’, sözde Kürdistan paçavrasına çıtını çıkaramayan, Mustafa Kemal’in partisi olduğunu söyleyen ama tarihiyle çelişen yüz karası CHP’ye derstir.”

BAHÇELİ SORULARI YANITLADI

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek açıklaması sorulunca, “Alman yönetiminin, Hollanda ve Avusturya yönetiminin tutumları değişmediği takdirde Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa’ya gidecekse onu yalnız bırakmayacağım” dedi.

Bahçeli, “İlnur Çevik’in (Erdoğan’ın başdanışmanı) ”Eğer referandumda ‘Hayır’ çıkarsa 7 Haziran’dan sonraki kaosu mumla ararsınız” değerlendirmesiyle ilgili, “Bir bildiği varsa sizinle paylaşsın” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gaf olarak nitelendirilen referandum sonrasında başbakanlığın devam edeceği yönündeki açıklaması hakkında, “9 Ocak’tan itibaren geçen süre içerisinde, zannederim olayları çok yakından takip etmediği anlaşılmaktadır. Danışmanlarıyla konuyu sohbet etmesinde yarar vardır” şeklinde konuşan Bahçeli, Sinan Oğan’a yapılan saldırıyı ise, “Neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor, kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü, hiçbir şeyi yarı bırakmaz” şeklinde değerlendirdi.