Bahçeli: Yoksa Diyarbakır’ı riske atarız

MHP Lideri Bahçeli, ”El Bab operayonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab’dan elimiz boş dönersek Diyarbakır’ı riske atarız, Ankara’yı tehlikeye sokarız” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13’üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuştu.
Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:
”İç savaş çıkarmak istiyorlar oyuna gelmeyelim. Darbeyi denediler başaramadılar terörist eylemlerle sabrımızı zorluyorlar. Biriz beraberiz Türkiye’yiz. Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab’dan elimiz boş dönersek Diyarbakır’ı riske atarız, Ankara’yı tehlikeye sokarız.”