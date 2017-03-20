Bakan Eroğlu 3 yıldır aynı projeyi müjdeliyor!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – O projeyi 3 yıl önce Bakan Eroğlu müjdeledi, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘ilan etti’, bu yıl ise aynı proje yine Erdoğan tarafından görkemli bir açılacak. Ancak proje 2019’da tamamlanacak…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Ankara Arena’da bir kutlama programı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan kutlama programında, Bakanlığın 2015 yılında başlattığı ‘5 Bin Köye 5 Bin Orman’ projesinin açılışının yapılacağı duyuruldu. Ancak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, 2 yıldır aynı projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müjdelettiği ortaya çıktı.

‘İNSAN İÇİN ORMAN, EKONOMİ İÇİN ORMAN’ TEMALI KUTLAMA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde Ankara Arena’da bir kutlama etkinliği gerçekleştirecek. Yaklaşık bir hafta öncesinden Bakanlığın resmi web sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafıyla birlikte duyurulmaya başlanan başlayan kutlama etkinliğinin bu yılki teması, “İnsan için Orman, Ekonomi için Orman” olarak açıklandı.

5 BİN KÖYE 5 BİN ORMAN PROJESİ

Ormanlar için dikkat çekici bir tema seçen Bakanlığın bu kapsamda öne çıkardığı alt başlıklar ise özel ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi, orman köylülerine meyveli ağaç türleri konusunda destek verilmesi, yabani zeytinliklerin aşılanması ve 5 bin köyde 5 bin gelir getirici orman kurulması gibi çalışmalardan oluşuyor.

PROJE 2019’DA TAMAMLANACAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 2015 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 300 köyde badem, ceviz, kestane ve defne gibi türlerden oluşan 6,5 milyon fidan dikildi. Projenin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

2015’TEN BERİ AYNI PROJE MÜJDELENİYOR

Bakan Eroğlu, ‘5 Bin Köye 5 Bin Orman’ projesinin açılışının, 21 Mart’taki Dünya Ormancılık Günü kutlamasına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını duyurdu. Ancak aynı projenin 2015’te Bakan Eroğlu tarafından, 2016’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘müjde’ olarak duyurulduğu ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ YIL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLAN ETMİŞTİ

Bakan Eroğlu, 25 Aralık 2015 tarihinde ‘5 Bin Köye 5 Bin Orman’ projesini müjdeledi. 1 yıl sonra ise aynı projenin müjdesini bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğini duyurdu. Sabah Gazetesi’nin 2 Aralık 2016 tarihinde yayınladığı habere göre Bakan Eroğlu 5 Bin Köye 5 Bin Orman projesi başlattıklarını belirterek, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Bakanlığın düzenlediği etkinlikte ise Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle ilgili bir konuşma yaptı.

ERDOĞAN 2019’DA BİTECEK PROJEYİ BU YIL AÇACAK