Bakan Eroğlu: ‘Ormanlar dünyada azaldı, Türkiye’de arttı!’

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, AKP döneminde Türkiye’nin ormanlarının 1,5 milyon hektar arttığını öne sürdü…

21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ‘İnsan İçin Orman, Ekonomi İçin Orman’ başlıklı etkinlikte konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu , AKP döneminde Türkiye’nin orman alanının 1,5 milyon hektar arttığını savunarak, “Bütün yol kenarlarını, oto yollarını, köyleri, okul bahçelerini, hastane avlularını ağaçlandırıyoruz, daha önce yapılmıyordu. Her tarafı ağaçlandırıyoruz” diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinliğinde kürsüye önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Rotterdam’da iş yerlerine asılan kendisine ait posterlerin Hollanda polisi tarafından indirildiğini hatırlatan Erdoğan, buna karşın bölücü terör örgütü PKK’nın posterleriyle gösteriler yapılmasına izin verildiğini dile getirdi.

ALMANYA VE HOLlANDA’YA: ‘ŞU 16 NİSAN BİR BİTSİN, KONUŞACAĞIZ’

Yalnızca Hollanda’da değil, Almanya’da da aynı şeyin yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkeye seslenerek, “Ne yaparsanız yapın, topunuz gelin, bu millet 16 Nisan’da gereğini sizlere gösterecek. Yıllarca bize ‘Avrupa Birliği Kriterleri’ diyerek dayattıkları ne varsa şimdi hepsini kendileri ayaklar altına alıyorlar. Şu 16 Nisan bir bitsin, 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez, gereği neyse Türkiye olarak da biz bunu yaparız. Hollanda’da yerlerde sürüklenen o benim Hüseyin Kurt kardeşimin hesabını soracağız. Yerlerde sürüklenenler sadece benim insanım değil aynı zamanda Avrupa Birliği’nin müktesebatıdır, Avrupa Birliği kriterleridir. Bunun hesabını da onların vermesi lazım” ifadelerini kullandı.

BAKAN EROĞLU: ‘DÜNYADAKİ TÜM İNSANLAR İÇİN FİDAN DİKECEĞİZ’

Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı’nı kutladı. Orman teşkilatının Türkiye’deki en köklü kurumlardan biri olduğunu belirten Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 2007 yılında büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirterek, “Fidan üretimini 7 kat arttırdık, şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk, dünyadaki bütün insanlar için fidan dikmeyi hedefledik. 2023 yılına kadar Orman teşkilatı 7 milyar fidanı toprakla buluşturacaktır” diye konuştu.

‘ORMANLAR DÜNYADA AZALDI TÜRKİYE’DE 1,5 MİLYON HEKTAR ARTTI’

Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye’de orman varlığının hem alan hem de odun serveti olarak arttığını savunan Bakan Eroğlu, AKP döneminde Türkiye’nin orman alanının 1,5 milyon hektar arttığını, odun varlığının ise 1,2 milyar metreküpten 1,6 milyar metreküpe yükseldiğini söyledi.

‘OTOYOL, OKUL BAHÇESİ VE HASTANE AVLULARINI AĞAÇLANDIRIYORUZ’

Orman teşkilatının 2011 yılından itibaren her yerde çalışma yürüttüğünü dile getiren Bakan Eroğlu, “Bütün yol kenarlarını, oto yollarını, köyleri, okul bahçelerini, hastane avlularını ağaçlandırıyoruz, daha önce yapılmıyordu. Her tarafı ağaçlandırıyoruz, ağaçlandırmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

‘HER ŞEY MİLLET İÇİN DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YOKTU’

Konuşmasında orman köyleriyle ilgili yapılan çalışmaları da aktaran Bakan Eroğlu, “Devlet ormancılığından, millet ormancılığına geçtik, her şey millet için. Bu çerçevede 34 eylem planı hazırladık, daha önce böyle bir şey yoktu. Artık ormanları orman köylümüzün kalkınması için bir lokomotif olarak kullanıyoruz” dedi.

CEVİZ SANDIKTAN ‘EVET’ MÜHRÜ ÇIKARDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bütün baraj ve göllerin etrafını ağaçlandırdıklarına da değinen Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde “Her şey daha yeşil bir Türkiye için” yazan, içinde orman ürünleri ve ‘Evet’ mührü bulunan el yapımı ceviz ağacından yapılmış sandık hediye etti.

BAKAN EROĞLU’NA ‘HİBEYİ KİM VERECEK?’ DİYE SORDU

Ankara’daki etkinliği canlı yayınlayan televizyonlardan izleyen Cemal Bozdağ adındaki bir yurttaşın ise Bakan Eroğlu’nun sosyal medya hesabında yapılan etkinlikle ilgili paylaşımına ilginç bir yorum yazması dikkat çekti.

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