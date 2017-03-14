Balıkesir’de helikopter destekli, 400 polisle uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir mahalleye 400 polisin katılımıyla helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından yürütülen operasyon kapsamında gece İbrahimce Mahallesi’ndeki giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla narkotik köpek ve özel harekat polislerinin de katılımıyla 29 adrese baskın düzenledi.

Helikopter destekli 400 kişilik ekiple gerçekleştirilen operasyonda özel harekat polislerinin “koçbaşı” yardımıyla kapısını kırdığı evler, 4 narkotik köpeği tarafından didik didik tarandı. Ayrıca mahalle üzerinde sürekli hareketli olan helikopter sayesinde kaçmaya çalışan şüphelilerin yerleri tespit edildi.

Mahalleye girmek isteyen araçlarda ve şüphelilerde aramalar yapıldı. 32 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 160 uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 2 gram skunk maddesi, 155 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği anlaşılan bin 770 lira ele geçirildi

Gözaltına alınan 32 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.