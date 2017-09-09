Ana sayfa DÜNYA Barzani: Kerkük için her bir Kürt savaşa hazır

Barzani: Kerkük için her bir Kürt savaşa hazır

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acikgazete
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, yaklaşan bağımsızlık referandumu öncesinde BBC Farsça Servisi’nden Nafiseh Kohnavard’ın sorularını yanıtladı.

25 Eylül’de düzenleneceği açıklanan referandum hakkında “Bu referandumu bu zamana kadar ertelememiz bile bir hataydı” diyen Barzani, Türkiye ve İran’ın kendi çıkarları nedeniyle sınırlarını kapatmayacağına inandığını söyledi.

Barzani, referanduma katılma kararı almasının ardından bazı aktörlerin tehditler yönelttiği Kerkük için savaşa girip girmeyecekleri sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Herhangi bir grup Kerkük’ün durumunu güç kullanarak değiştirmeye çalışacaksa her bir Kürdün bunun için savaşa hazır olduğunu bilsin.”

Mesud Barzani’nin Nafiseh Kohnavard’ın sorularına verdiği yanıtlar için lütfen tıklayınız.

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