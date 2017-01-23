Barzani’den bağımsızlık açıklaması 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Irak eski Başbakanı Nuri el Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda bağımsızlık ilan edeceğini açıkladı.
Londra’da Arapça yayımlanan El Şark El Ewsat gazetesine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, “Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalmayacaklarını” belirtti.
Barzani, Kürt kökenli eski dışişleri bakanı Hoşyar Zebari’nin görevden uzaklaştırıldığını, Başbakan Haydar el İbadi’nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini bununla Maliki’nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü.
Kürt lider Barzani, “Iraklılar ortaklık kurmakta başarısız oldular, en iyisi iki iyi komşu olmaktır” ifadesini kullandı.
Barzani ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın Kürt yönetimine desteğinin devam edeceğine inandığını da ifade etti.