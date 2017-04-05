Başbakan Yıldırım sanatçılarla bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, çeşitli sanat dallarında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 90 sanatçıyla Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, çeşitli sanat dallarında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 90 sanatçıyla bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren sanatçılarla bir araya geldiği basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Fatih Şahin ile Çiğdem Karaaslan ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’ın da hazır bulunduğu toplantıya Tamer Yiğit, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Muazzez Ersoy, Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk, Özhan Eren, Mustafa Ceceli, Mehmet Bozdağ, Petek Dinçöz, Mustafa Keser, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Acar, Birol Güven, Orhan Hakalmaz, Saruhan Hünel, Yıldız Tilbe, Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Polat Yağcı, Hasan Kaçan, İzzet Yıldızhan, Berdan Mardini, Mesut Uçakan, Semih Kaplanoğlu, Metin Şentürk, Necati Şaşmaz, İbrahim Sadri, Hakan Peker, Serdar Ortaç, Niran Ünsal, Tan Sağtürk, Serkan Çağrı, Altay, Berdan Mardini, Atiye, Şoray Uzun, Gezegen Mehmet, Afrikalı Ali, Adem Metan’ın da aralarında olduğu çeşitli sanat dallarında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 90 sanatçı katıldı.

Sanatçılarla tek tek selamlaşan Başbakan Binali Yıldırım, salona torunu Ahsen Yıldırım’ın elini tutarak girdi.