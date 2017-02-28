Baylık ölümünün 7’nci yılında anılacak

Londra’da 80 ve 90’larda toplumsal çalışmalarıyla tanınan sosyalist Mıgırdıç Baylık ölümünün 7’nci yılında ailesi ve dostlarınca mezarı başında ve Kervan Cafê’de anılacak.

Baylık’ın devrimci harekete katkıları ve mücadele yanının anlatılacağı anma, 11 Mart Cumartesi günü 15.00’de Edmonton’da “293-303 Fore Street, Edmonton, London, N9 0PD” adresindeki Kervan Kafeterya’da da devam edecek.

Mıgırdıç Baylık’ın eşi Ümran Baylık’ın organize ettiği anmaya bütün yoldaş, dost ve arkadaşların davetli olduğu belirtildi. Ümran Baylık “Mıgırdiç’ı anma gününün senede bir kez de olsa, eski dostların birbirlerini görmesine imkan yaratığı için çok mutluyum” diye konuştu.

MIGIRDIÇ BAYLIK?

1944’te İstanbul Kurtuluş’tan Ermeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Baylık, üstün matematik zekası sayesinde Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi’ni burslu okuyan ender öğrenciler arasında yer aldı.

1970’te doktora yapmak için geldiği İngiltere’de yaşam kurdu ve TKP’den kopan İşçinin Sesi siyasi hareketinde aktif olarak çalıştı. Baylık, yine toplumsal çalışmalarıyla tanınan Ümran Beler ile evliydi. Baylık’ın ilk eşinden Simon adında bir oğlu bulunuyor.

Baylık arkadasları arasında son derece efendi, sakin ve çalışkan birisi olarak tanınıyordu…

FOTO ALT YAZI: Baylık, uzun yıllar yaşadığı Londra’da henüz 66 yaşındayken 24 Şubat 2010’da gözlerini yummuştu.