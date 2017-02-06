BBC araştırması: İngiltere’de ‘Müslüman isimliler’ daha zor iş buluyor

Program, 100 farklı iş ilanına iki özgeçmiş gönderdi.

Özgeçmişlerin birinde “Muhammed”, diğerinde ise “Adam” isimleri vardı.

Adam, 12 başvurudan görüşmeye çağrılırken, Muhammed sadece 4 şirket tarafından görüşmeye davet edildi.

Aynı özgeçmişler, Londra’daki reklam satış alanındaki yönetim kademesinde açılan 100 iş ilanına da gönderildi.

Daha fazla rekabetin söz konusu olduğu bu alanda da 2,5 ay sonra Adam’a 3 kat daha fazla görüşme şansı verildi.

İsminin verilmesini istemeyen bir Müslüman, “rüyalarının işi” olduğunu düşündüğü bir pozisyona başvurduğunu ama işverenden “Sahte ve çökmüş bir dine karşı antipatim daha da derinleşip gerçek bir nefrete dönüştü” yanıtını aldığını söyledi.

Aynı Müslüman telefon mesajını BBC’ye de gösterdi.