Bekir Bozdağ’dan, Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddialarıyla ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

Bozdağ, ”Bu tamamen CHP’nin uydurduğu, CHP’nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti’yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP’dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafını da yorumlayan Bekir Bozdağ, ”Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, ‘halkın adamı’ diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder” diye konuştu.

Seçimlerin vaktinde yani 2019 yılında yapılacağını da belirten Bozdağ, ”Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır” ifadesini kullandı.