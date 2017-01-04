Belçila’da nefret mesajları cezalandırılacak

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Kerim Akyıl ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden nefret mesajı atanların cezalandırılacağını açıkladı.

Jan Jambon, Flaman Televizyonu’na yaptığı açıklamada, federal polis bünyesinde oluşturulan İnternet Sevk Birimi’nin (IRU) nefret içerikli sosyal medya mesajlarını takibe aldığını söyledi.

Jambon, geçen yıl oluşturulan bu birimin şu ana kadar nefret, terör propagandası ve çocuk tacizi içerikli mesaj paylaşan 400 sosyal medya hesabına müdahale ettiğini belirtti.

Belçikalı bakan, gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyada da devriye ihtiyaç duyduklarını belirterek, sosyal medya takip timini daha da güçlendireceklerini vurguladı.

Facebook sözcüsü de, sosyal paylaşım platformu üzerinde nefretin yeri olmadığını belirterek, bu konuda güvenlik birimleri ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Belçika’da aşırı sağcılar tarafından sosyal medya siteleri Twitter ve Facebook üzerinde yapılan bazı yorumlarda, Akyıl’ın “Belçikalı olmadığı” savunulmuştu.

Yorumlarda, “Müslümanlar, Müslümanları öldürüyor ne güzel”, “39 kişiden daha kurtulduk”, “Belçika’da bir kara kafalı daha azaldı” gibi ifadeler yer almıştı.

‘Kerim, dayanışmayı hatırlattı‘

Kerim Akyıl’ın babası Ali Akyıl da, sosyal medya üzerinden paylaşılan nefret mesajlarına tepki göstermişti.

Irkçı paylaşımda bulunanları, “ne yaptığını bilmeyen zavallılar” diye tanımlayan Ali Akyıl, “Ben de, oğlum da Belçika’nın birer parçasıyız. O nedenle burada toprağa vereceğiz” demişti.

23 yaşındaki Kerim Akyıl için Çarşamba günü Belçika’nın Houtalen kasabasında bir cenaze töreni düzenlendi.

Akyıl, öğle namazının ardından Houthalen Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akyıl’ın tabutun Belçika ve Türk bayraklarına sarıldı.

Törene Türkiye’nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin ve Houtalen Belediye Başkanı Alain Yzermans de katıldı.

Yzermans burada yaptığı açıklamada, Akyıl’ın cenazesinin insanlara dayanışmayı hatırlattığını söyledi. Belediye tarafından bir de taziye defteri açıldı.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya düzenlenen silahlı saldırıda çoğunluğu yabancı 39 kişi yaşamını yitirmişti. Olayda 71 kişi de yaralanırken, saldırıyı IŞİD üstlendi.