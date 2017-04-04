Bu belgeselde direniş Var!

“Bu ülkede direnişler sürdüğü sürece benim yolculuğum da devam edecek…”

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Türkiye’nin dört bir yanında süren vahşi yıkımlara tanıklık etmek ve bu yıkıma karşı direnen insanlara destek olmak amacıyla 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’dan yola çıkan ‘Yaşam ve Dayanışma Yolcuları’nın 10 günlük protesto yolculuğu ‘Var’ adıyla belgesel oldu.

Büyük Anadolu Yürüyüşü, Dönüşüm ve Validebağ direnişinin anlatıldığı Hayat Var gibi belgesellere imza atan Hatan Tosun’un yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Mersin, Antalya, Muğla, Manisa ve İzmir’deki yıkıcı projelerin bulunduğu yörelerdeki direnişleri ele alıyor. Belgesel ekibi ve Yaşam ve Dayanışma Yolcularına yönelik çeşitli engelleme ve saldırıların görüntülerinin da yer aldığı belgeselin gala gösterimi 7 Nisan Cuma akşamı saat 19:00’da İstanbul Beyoğlu Avrupa Han Aynalı Geçit Salonunda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ağır siyasi gündeminin arasında kaybolup giden yaşam alanlarına yönelik saldırılar, yerelde yaşadığı kentleri ve kasabaları, dağları, dereleri ve el değmemiş koyları, zeytinlikleri, yaylaları koruma mücadelesi veren bir avuç insanın olağanüstü mücadelesine rağmen yeterince tartışılamıyor.

YAŞAM VE DAYANIŞMA YOLCULARININ EYLEMLERİ BELGESEL OLDU

Geçtiğimiz yıl 9 Temmuz’da İstanbul’dan yola çıkan ve kendilerine ‘Yaşam ve Dayanışma Yolcuları’ adını veren bir grup aktivist, Güney ve Batı Anadolu’daki yıkımların izini sürdü. 11 Temmuz’da Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’ne karşı protesto eylemiyle yolculupğu başlatan grup, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Değirmenözü köyü ile Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi’nde HES yıkımına karşı koyan direnişçilerle buluşup protesto eylemi gerçekleştirdiler.

‘ÇEKME LAN’ DİYE SALDIRAN HES ÇALIŞANINI SAKİNLEŞTİRDİLER

Değirmenözü’nde inşa edilen Kasımlar Barajı ve HES projesinin şantiyesinin bulunduğu alandaki tahribatı görmek ve basın açıklaması yapmak isteyen grubu şantiye çalışanları engel olmak istedi. Bu sırada HES bir HES çalışanı ‘Çekme lan’ diye bağırarak görüntü almaya çalışan belgesel ekibi ile Yaşam ve Dayanışma Yolcularına saldırdı. Saldırgan HES çalışanını güçlükle sakinleştirdikten sonra basın açıklaması yapan ve bölgeden ayrılan grup Kumluca’ya doğru yola devam etti.

ALAKIR’DAKİ YAŞAM VE DİRENİTEN ETKİLENDİLER

Kumluca Alakır Vadisi’ne yerleşen Birhan Erkutlu ve Tuğba Alakır çiftinin yaşam biçimi ve mücadelesinden derinden etkilendiklerini anlatan Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, Kaş’ta hız kesmeden süren kıyı talanına, ranta açılmak istenen koylara ve yapılmak istenen havaalanına karşı ortak eylem gerçekleştirdiler. Kaş Çevre Platformu gönüllüleri ve yaşam savunucularıyla da bir araya gelen grubun yolculuğu Muğla’da devam etti.

YUVARLAKÇAYLI DURKADIN, EFEMÇUKURUNDAN AHMET EFE

Muğla’da HESlere karşı zafer kazanan Köyceğiz’in Beyobası köylülerini ve Yuvarlakçay’ı ziyaret eden grup üyeleri, burada Yuvarlakçay direnişinin simge isimlerinden biri olan Durkadın Yılmaz’la tanıştılar. 15 Temmuz’da İzmir Karaburun hattında yol alırken darbe girişiminin olumsuz etkileri ile karşılaşsalar da yollarına ara vermeden devam etme kararı aldılar. Karaburun’da RES (Rüzgar Elektrik Santralı) felaketini bütün açıklığıyla gördüler. Efemçukuru’daki altın madenine karşı tek başına direnen ‘Yalnız Efe’ Ahmet Karaçamla tanıştılar. Foça’da endüstriyel atıkları -devasa cüruf yığınlarını- gördüler, Soma mağdurlarının Termik Santrallere karşı trajik direnişine tanıklık ettiler.

BERGAMA’DA SİVİL İTAATSİZLİĞİN ÖNCÜLERİYLE TANIŞTILAR

Yerellerde ve kentlerde verilen ekoloji mücadeleleri arasında doğrudan, yüz yüze, somut tanışıklıklar aracılığıyla köprüler kurmak, dayanışma ağları örmek için yola çıkan Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Oktay Konyar’ın davetiyle ‘Bergama Buluşması’nı gerçekleştirdiler. Ekoloji hareketi ve sivil itaatsizliğin öncüleri ile tanıştılar ve karşılıklı olarak yola, mücadeleye ve dayanışmaya devam sözü verdiler. Bütün Türkiye’yi kuşatacak yolculuğun birinci bölümü İstanbul’da sona erdi.

VAR BELGESELİ 7 NİSAN’DA GÖSTERİME GİRİYOR

Yolculuğa katılan aktivist ve yönetmen Hakan Tosun’un 10 gün süren yolculuğun bütün enerjisi, gerilim ve neşesini sanatın diliyle yansıttığı belgeseli 7 Nisan Cuma günü İstanbul’da gösterime giriyor. Beyoğlu Balık Pazarındaki Avrupa Han Aynalı Geçit Salonu’nda izleyiciyle buluşacak olan belgeselin gösterimi saat 19:00’da başlayacak.

YÖNETMEN HAKAN TOSUN: ‘KARABURUN YOLUNDA DARBE TEŞEBBÜSÜYLE KARŞILAŞTIK’