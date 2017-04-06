Berkin Elvan’ın ailesi: Adalet arayacağız

7 Aralık 2016’da tamamlanan iddianamenin ardından Berkin Elvan davasının ilk duruşması başladı.

Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin 3,5 yıl sonra, polis memuru F.D., hakkında “Olası kasıtla öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Adalet Saray’ında görülüyor.

ELVAN AİLESİ: ADALET ARAYACAĞIZ

Dava öncesi Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, annesi Gülsüm Elvan ve “Taksim Dayanışması” adlı grup adliye önünde biraraya geldi. Anne Güslüm Elvan davanın peşini asla bırakmayacaklarını söyledi. Baba Sami Elvan da, “Berkin artık aramızda olmayacak ama çocuklarımızın başına bir daha bu işler gelmesin diye adalet arayacağız” dedi. Taksim Dayanışması adına açıklama yapan Mücella Yapıcı da, “Herpinizin önünde söz veriyoruz. Bütün bu hukuksuzluklar bitene kadar. Ülkemizin her yanındaki parklar, ormanlar orada ki çocuklar özgür kalana kadarve bütün katiller ve azmettiricileri adil yargı önüne çıkana kadar biz bu işin peşindeyiz” diye konuştu. Açıklamaların ardından ailesi ve avukatları davanın görüleceği İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonuna çıktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te kafasına gaz kapsülü isabet etmiş 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından tamamlanan iddianamede, polis memuru F.D. hakkında “Olası kasıtla öldürmek” suçundan müebbet hapis talep ediliyor. Dava İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin dava başladı. Olayda ateş açtığı tespit edilen polis memuru F. D.’nin “Olası kasıtla öldürmek” suçundan müebbet hapsi isteniyor.

Istanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık polis F. D., Van’dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken iki avukat duruşmada hazır bulundu. Şikayetçiler Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile çok sayıda avukat katıldı.

Duruşmaya, HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Hüda Kaya, Celal Doğan, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Hilmi Yarayıcı, Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi, Ethem Sarısülük’ün kardeşi İkrar Sarisülük, Hasan Ferit Gedik’in annesi, Dilek Doğan’ın aileleri de izleyici olarak katıldı.