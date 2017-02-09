Beyaz Saray Sözcüsü: Erdoğan’a ne söylendiğini açıklayamam

Beyaz Saray sözcüsü Spicer, Trump ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili soruya ‘Açıklayamam’ cevabını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önceki gece gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Sputnik’te yer alan habere göre; Spicer başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında, görüşmenin ayrıntılı içeriğine ilişkin bilgi vermedi ve önceki gün yaptıkları açıklamanın dışında söylenecek bir şey olmadığını ifade etti. Toplantının başında Trump-Erdoğan görüşmesine değinen Spicer, “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a stratejik ortak ve NATO müttefiki olarak ABD’nin Türkiye’ye olan desteğini aktardı. IŞİD ile mücadelede Türkiye’nin katkılarından dolayı memnuniyetini iletti” dedi.

Daha sonra konuya ilişkin sorular alan Spicer, bu soruları yanıtlamaktan kaçındı. Spicer, “Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne söylediğini açıklayabilir misiniz?” sorusunu “Açıklayamam. Yaptığımız yazılı açıklama bu görüşmeye ilişkin yapmak istediğimiz açıklamadır” diye yanıtladı. (HABER MERKEZİ)