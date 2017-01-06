Beyaz Saray’dan İncirlik açıklaması

Pentagon sonrası İncirlik Üssü’ne ilişkin bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest’ten geldi. Earnest, İncirlik Üssü’nün kapatılmasının DAEŞ’le mücadele çabalarına zarar vereceğini söyledi.

Beyaz Saray’da konuşan Josh Earnest, “Türkiye önemli bir NATO ortağımız. İncirlik Üssü’nün kapatılması tehditi, bizim ve koalisyonun bu üsten sağladığımız desteği baltalar” açıklamasında bulundu.

Suriye sınırındaki güvenliği sağlaması konusunda Türkiye’nin arzu ettikleri gibi hızlı adımlar atmadığını söyleyen Earnest, “Türkiye’nin son bir kaç ayda , DAEŞ’in hareketini sınırlayan eyleme geçtiğini gördük” diye konuştu.

Türkiye’nin attığı bu adımlardan memnun olduklarını belirten Earnest, Amerika’nın Türkiye’ye DAEŞ’e karşı sürdürdüğü çabalarının bir kısmını tamamlamak için destek teklif ettiğini de söyledi.