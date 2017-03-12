Bharara: İstifa etmedim, kovuldum

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın istifasını istediği savcılardan birisi olan eski New York Güney Bölgesi (SDNY) Savcısı Preet Bharara, “kovulduğunu” duyurdu.

Medyatik davalarla adından sıklıkla söz ettiren, Adalet Bakanı Sessions’ın istifasını istediği 46 federal savcı arasında bulunan Hindistan asıllı Bharara, istifa etmeyi reddettiği yönündeki haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Savcı Bharara, açıklamasında, “İstifa etmedim. Kısa süre önce kovuldum. SDNY Savcılığı görevim profesyonel hayatımda her zaman en büyük onur olarak kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bharara, 2009’dan beri bulunduğu görevde iş adamı Rıza Sarraf gibi tanınmış birçok kişiye açtığı medyatik davalarla tanınıyordu.

Sarraf davası sonrası Türk kamuoyunun dikkatini çeken ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu ve örgütten rüşvet aldığı iddia edilen Bharara, bu iddiaları yalanlamıştı.

Bugüne kadar Wall Street’teki finans kuruluşlarında çalışan 100’den fazla üst düzey yöneticiye dava açan Bharara, aralarında Citibank, Bank of America, JPMorgan Chase gibi büyük banka ve finans kuruluşlarına da yüksek meblağlı tazminat davaları açmıştı.

Bugüne kadar hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti’den siyasetçilere birçok kez yolsuzluk davası açan Bharara’nın ofisinin, halen New York Valisi Andrew Cuomo’nun eski yardımcılarına “rüşvet”, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun seçim kampanyasına yönelik toplanan bağışlarla ilgili de yolsuzluk soruşturması yürüttüğü belirtilmişti.

Donald Trump’ın seçimi kazanmasının ardından Bharara, Trump ile kasım ayında New York’ta görüşmüş, toplantının ardından, Trump’ın kendisinden göreve devam etmesini istediğini açıklamıştı.

ABD’de yeni gelen yönetim, bir önceki yönetim tarafından atanan görevlilerin istifasını isteyebiliyor.