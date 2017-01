Birleşik Krallık’ta Trump protestosu yükseliyor…

Londra başta olmak üzere Glasgow, Edinburgh, Bristol’ında aralarında bulunduğu birçok şehirde düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı. Ülke çapındaki en büyük anti-Trump eylemi de Cumartesi günü.

ABD’nin çiçeği burnundaki başkanı Donald Trump’ın Müslümanlara karşı söylemleri, Müslüman sığınmacılara kapıyı kapatması ve Müslüman ülkelere vizeyi kaldırmasına karşı İngiltere’den de tepki yükseliyor.

Londra’daki Trump karşıtı protestonun adresi Başbakanlık konutu oldu. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesi sonrası başlayan protestolar Birleşik Krallık şehirlerine yayıldı.

Londra başta olmak üzere Glasgow, Edinburgh, Bristol’ında aralarında bulunduğu birçok şehirde düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı. İngiltere Başbakanı Theresa May’e, “Trump’ın İngiltere ziyaretini iptal etme çağrısı” yapan kampanyada ise imza sayısı 1.5 milyonu aştı.

Başbakanlık ofisinden Pazartesi günü yapılan açıklamada, “May’in Kraliçe’nin davetini ABD Başkanı Trump’a iletmekten mutluluk duyduğu” ifadesi yer almıştı.

Aynı günün akşamında ise Başbakanlık ofisi önünde toplanan binlerce kişi Trump’ın planlanan ziyaretinin iptali için slogan attı.

Başbakan May’i de hedef alan protestocular, “Utan May” şeklinde slogan attı. Theresa May, ABD ziyareti sonrasında gittiği Türkiye’de, ısrarlı sorulara karşın “Trump’ın vize sınırlaması kararını kınamaktan kaçınması” ile tepkilerin hedefi olmuştu.

EN BÜYÜK EYLEM BU CUMARTESİ

Stand Up To Racism, Stop the War Coalition, Muslim Council of Britain (MCB), Muslim Association of Britain (MAB) and Muslim Engagement and Development (MEND) destekçilerini 4 Şubat Cumartesi günü saat 11’de Londra’daki ABD Büyükelçiliği önünden başlayıp, 10 Downing Street’deki Başbakanlık’ın önüne kadar sürecek protesto gösterisine katılmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada aynı gün Manchester (2’de Peter’s Square), Birmingham (2’de Waterstone’s), Bristol’da (12.30’da Water Fountains) da Trump karşıtı gösteriler yapılacağı belirtildi.

Eylemlerle ilgili ayrıntılı bilgi info@standuptoracism.org.uk adresinden sorulabilecek.