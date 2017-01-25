Birol Yiğitcan Turkish Forum UK yeni başkanı

Turkish Forum UK (TFUK), olağanüstü genel kurul toplantısında yeni başkanını seçti. 22 Ocak Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Birol K. Yiğitcan, katılımcıların tamamının oyunu alarak 4. TFUK Başkanı olarak seçildi.

Sinan Oğün Başkan Yardımcısı, Nazif Akpınar Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterlik, görevlerine getirildi. Bülent Ayger de mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Açılışı Sinan Oğün’ün yaptığı Genel Kurul’da, divan başkanlığına yine Sinan Oğün getirildi. Nazif Akpinar’in bir önceki döneme ait faaliyet raporunu okumasının ardından, Bulent Ayger’in sundugu mali rapor oya sunuldu. Mali rapor’un aklanması sonrası seçimlere geçildi. Tek adayın olduğu seçimde yönetim kurulu üyesi Birol K. Yiğitcan başkan seçildi.

Başkan seçilmesinde kendisine bu güveni gösterenlere teşekkür eden Yiğitcan, TFUK ailesinin bir ferdi olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Yiğitcan, önümüzdeki dönemde, kurumun kuruluş ilkelerine bağlı kalarak çalışmalarını bir adım daha ileri götüreceklerini, Birleşik Krallık’da faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olarak, önde gelen bir platform olmaya devam edeceklerini belirtti. TFUK’un en önemli gücünün bünyesinde bulundurduğu insan kaynağı oldugunu söyleyen Yiğitcan, yükselen değerlerimizi öne çıkartan aktivitelerde yoğunlaşacaklarını, diğer sivil toplum örgütleri ve kurumlarla birlikte çalışmaya da önem verdiklerini kaydetti.

Londra’da yaşayan Birol K. Yiğitcan uzun bir süre Tercüman gazetesinin temsilciliğini yaptıktan sonra Türkiye’de Akşam gazetesi, Alem magazin, Takip, Genç yayınları ile Alem radyosu ve Alem, Huysuz Virjin gibi televizyon programlarını bünyesinde toplayan Aksam Yayın Grubu’nda (Ilıcak Holding) kurucu CEO olarak çalıştı. Buradaki görevinin ardından, tekrar Birleşik Krallık’a dönen Yiğitcan TFUK’un kurucu üyeleri arasında yer aldı. Birol K. Yiğitcan, Umay Yiğitcan ile evlidir.

2003 yılında kurulan TFUK, 2006 Nisan ayında da charity statüsünü aldı. İngiltere’de yaşayan ve içinde yaşadıkları toplumu iyi tanıyan kişilerin birikim ve gözlemlerinin ürünü olarak doğan TFUK, misyonunu “ Ekonomik, sosyal ve kültürel konularda Türkiye, İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki köprüyü oluşturan , önde gelen platform olmak” olarak tanımlıyor.