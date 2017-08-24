BM’den ABD’ye ‘ırkçılık uyarısı’

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, ABD’de artan ırkçılık olaylarıyla ilgili ülkeye bir uyarı verdi.

Geçen hafta ABD’nin Virginia eyaletindeki Charlottesville’de insan hakları savunucusu Heather Heyer’in yaşamını yitirmesine yol açan çatışmaların ardından verilen uyarıda ABD hükümetini ırkçılığı “tartışmasız ve koşulsuz bir şekilde reddetmeye” çağırdı.

İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesinin bugün manşetinde yer verdiği habere göre bu tür uyarı alan az sayıda ülke bulunuyor. Son 10 yılda yalnızca Burundi, Fildişi Sahili, Nijerya, Irak ve Kırgızistan böyle bir uyarı almıştı.

ABD en son 2006 yılında Batı Şoşon yerlilerinin toprak hakları üzerine çıkan bir çatışma nedeniyle böyle bir uyarı almıştı.





Dün bir açıklama yapan BM komitesi başkanı Anastasia Crickley, “Irkçı sloganlar, marşlar, neo-naziler ve Ku Klux Klan’ın beyazlarının üstünlüğünü savunup nefret yayan konuşmalarıyla dolu ırkçı gösteriler bizi harekete geçirdi” dedi.

Crickley, “ABD hükümetini, üst düzey siyasetçileri ve kamu görevlilerini, Charlottesville ile ülkenin geri kalanında ortaya çıkan ırkçı nefret söylemini ve suçları tartışmasız ve koşulsuz bir şekilde reddetmeye ve kınamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Haroon Siddique ve Oliver Laughland imzalı habere göre ABD’li insan hakları danışmanlığı örgütü Southern Poverty Law Center’ın direktörü Lecia Brooks, “ABD Başkanı’nın ırkçılığı lanetlemeyi başaramaması nedeniyle BM’nin ABD’yi ırkçılığın tehlikeleriyle ilgili uyarmak zorunda kalması üzüntü verici” yorumunda bulundu. (BBC)