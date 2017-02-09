Bozdağ: Öngörülen referandum tarihi 16 Nisan

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ne geçişe yönelik anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan’da yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Bu sabah TRT Haber’e konuşan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor” dedi.

“Cumhurbaşkanının KHK’larla halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma” diye konuşan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanına Meclis’i feshetme yetkisi verilmiyor. Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor.”

Bekir Bozdağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de dün Meclis’te tarihi bir konuşma yaptığın söyledi.

Bozdağ, “Bahçeli’nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu” dedi.

2 Şubat’ta Erdoğan’a gönderilmişti

Anayasa değişikliği paketi TBMM’de kabul edildikten 12 gün sonra 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmişti.

Erdoğan Ocak ayı sonundaki Afrika gezisinde, değişiklik teklifi önüne geldikten sonra değerlendirmelerini hemen yapacağını söylemişti.