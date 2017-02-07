“Britanya Hayır Platformu” kuruluyor

Yazar.. acikgazete -
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"Britanya Hayır Platformu”

Britanya’da çok sayıda sivil toplum örgütü, 3 Şubat Cumartesi günü bir araya gelerek “Britanya Hayır Platformu”nu  kurmak amacıyla harekete geçti.

Aralarındaki  farklılıkları bir kenara bırakıp ” Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır” inancıyla bir araya geldiklerini açıklayan öncüler  diğer sivil toplum örgütlerine, kişi  ve kuruluşlara  : “Gelin herbirlikte el ele vererek   güçlerimizi birleştirelim. Hak, hukuk, adalet, insanlık için, çocuklarımızın özgür bireyler olarak çağdaş,bağımsız ve güçlü bir Türkiye’de yaşamaları için referandumda “HAYIR” kampanyasında  birlikte  çalışalım diyerek  çağrıda bulunup  9 Şubat , Perşembe  akşamı  yapılacak  buluşmaya davet ettiler.

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Tarih: 9 Şubat Perşembe
Saat: 19:00
Yer: İstanbul Restaurant / alt salon
Adres: 9 Stoke Newington Road,
Stoke Newington, N16 8BH

Platforma Destek Veren Kuruluşlar

Anadolu Kültür Merkezi
Anadolu Arkadaşlık Grubu
Avrupa Engelliler Derneği
Bizim Kadınlar Grubu
CHP Birliği İngiltere
Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi
İkinci Bahar Derneği
İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği
İngiltere Türk Öğretmenler Derneği
İngiltere Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
İngiltere’deki Egeli Aileler Grubu
Londra Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği
Nurhak Derneği
Türkiye Gençlik Birliği
Uluslararası Türk Kadınları Derneği
Vatan Partisi İngiltere Temsilciliği

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