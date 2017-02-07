“Britanya Hayır Platformu” kuruluyor

Britanya’da çok sayıda sivil toplum örgütü, 3 Şubat Cumartesi günü bir araya gelerek “Britanya Hayır Platformu”nu kurmak amacıyla harekete geçti.
Aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp ” Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır” inancıyla bir araya geldiklerini açıklayan öncüler diğer sivil toplum örgütlerine, kişi ve kuruluşlara : “Gelin herbirlikte el ele vererek güçlerimizi birleştirelim. Hak, hukuk, adalet, insanlık için, çocuklarımızın özgür bireyler olarak çağdaş,bağımsız ve güçlü bir Türkiye’de yaşamaları için referandumda “HAYIR” kampanyasında birlikte çalışalım diyerek çağrıda bulunup 9 Şubat , Perşembe akşamı yapılacak buluşmaya davet ettiler.
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Tarih: 9 Şubat Perşembe
Saat: 19:00
Yer: İstanbul Restaurant / alt salon
Adres: 9 Stoke Newington Road,
Stoke Newington, N16 8BH
Platforma Destek Veren Kuruluşlar
Anadolu Kültür Merkezi
Anadolu Arkadaşlık Grubu
Avrupa Engelliler Derneği
Bizim Kadınlar Grubu
CHP Birliği İngiltere
Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi
İkinci Bahar Derneği
İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği
İngiltere Türk Öğretmenler Derneği
İngiltere Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
İngiltere’deki Egeli Aileler Grubu
Londra Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği
Nurhak Derneği
Türkiye Gençlik Birliği
Uluslararası Türk Kadınları Derneği
Vatan Partisi İngiltere Temsilciliği