“Britanya Hayır Platformu” kuruluyor

Britanya’da çok sayıda sivil toplum örgütü, 3 Şubat Cumartesi günü bir araya gelerek “Britanya Hayır Platformu”nu kurmak amacıyla harekete geçti.

Aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp ” Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır” inancıyla bir araya geldiklerini açıklayan öncüler diğer sivil toplum örgütlerine, kişi ve kuruluşlara : “Gelin herbirlikte el ele vererek güçlerimizi birleştirelim. Hak, hukuk, adalet, insanlık için, çocuklarımızın özgür bireyler olarak çağdaş,bağımsız ve güçlü bir Türkiye’de yaşamaları için referandumda “HAYIR” kampanyasında birlikte çalışalım diyerek çağrıda bulunup 9 Şubat , Perşembe akşamı yapılacak buluşmaya davet ettiler.

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Tarih: 9 Şubat Perşembe

Saat: 19:00

Yer: İstanbul Restaurant / alt salon

Adres: 9 Stoke Newington Road,

Stoke Newington, N16 8BH

Platforma Destek Veren Kuruluşlar

Anadolu Kültür Merkezi

Anadolu Arkadaşlık Grubu

Avrupa Engelliler Derneği

Bizim Kadınlar Grubu

CHP Birliği İngiltere

Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi

İkinci Bahar Derneği

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği

İngiltere Türk Öğretmenler Derneği

İngiltere Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

İngiltere’deki Egeli Aileler Grubu

Londra Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği

Nurhak Derneği

Türkiye Gençlik Birliği

Uluslararası Türk Kadınları Derneği

Vatan Partisi İngiltere Temsilciliği