Brüksel’de askerlere palalı, Londra polise kılıçlı saldırı: 2 yaralı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir kişi pala ile askerlere saldırdı. Saldırıda iki asker yaralandı. Brüksel’in ardından bir saldırı haberi de Londra’dan geldi. Londra’da da polise kılıçla saldırı gerçekleştirildi.

Avrupa’da iki kentte bıçaklı saldırgan dehşeti yaşanıyor. Reuters’ın aktardığına göre, Belçika’nın başkenti Brüksel’de ‘Allahü Ekber’ diye bağıran bir kişi pala ile bir grup askere saldırdı. Saldırıda en az iki asker yaralandı. Saldırganın 30’lu yaşlarında Somalili bir adam olduğu belirtiliyor.