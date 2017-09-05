Bulgaristan Avrupalı Türkleri rüşvet vermeye zorluyor

Konuyu Avrupa Birliği Komisyonu’nun gündemine taşıyan ve bir rapor sunan AP Türkiye raportörü Kati Piri, Avrupalı Türklerin, Bulgar sınır güvenlik birimlerinin karıştığı yolsuzlukların kurbanı olduğunu vurguladı.

Kati Piri Avrupa’da yaşayan ve tatil için Türkiye’ye giden Türklerin 14 saate yakın güneş altında bekletildiklerini kaydetti.

Kati Piri’nin raporuna göre Bulgar polisi Avrupalı Türkleri rüşvet vermeye zorladı, kaynağı belli olmayan nakit cezalar yazdı, dezenfeksiyon gerekçesiyle araçları zorla yıkattı.

Ödemeyi reddedenler uzun süre kuyrukta bekletildi. Türkiye raportörü Kati Piri, Bulgaristan’ın 10 yıldır AB üyesi olmasına rağmen sınırdaki yolsuzlukların önlenemediğine dikkati çekti.

AP Türkiye raportörü Kati Piri, AB Komisyonu’nun bu sorunu ciddi biçimde ele alması gerektiğini vurguladı.