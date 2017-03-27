Bulgaristan’da seçim zaferi eski Başbakan Borisov’un

Bulgaristan’da halk genel seçim için sandık başına gitti. Eski Başbakan Boyko Borisov’un GERB Partisi oyların yüzde 32.55’ini alarak birinci parti oldu. Seçime katılan iki Türk partisinden Hak ve Özgürlükler Partisi meclise girmeyi başarırken, Dost Birliği baraj altında kaldı. Hükümeti kurma görevi eski Başbakan Borisov’a verilecek.

Bulgaristan’da eski Başbakan Boyko Borisov’un kasım ayında istifa etmesinin ardından yapılan seçimleri, Boyko Borisov’un liderliğindeki merkez sağ Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi kazandı. GERB Partisi oyların 32.55’ini aldı.

Merkez Seçim Komisyonu sabah saatlerinde oyların yüzde 95’inin sayıldığını açıkladı. Katılım oranının yüzde 51 olarak gerçekleştiği seçimi eski komünist partinin devamındaki Bulgaristan Sosyalist Partisi BSP yüzde 27.02 oy oranı ile ülkenin ikinci büyük siyasi gücü oldu.

Irkçı ve aşırı milliyetçi partileri bir çatı altında toplayan Birleşik Vatanseverler ise yüzde 9.12 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) de yüzde 8.94 oyla parlamentodaki yerini korudu.

Petrol ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Veselin Mareşki’nin Volya (İrade) Partisi de yüzde 4.16 oy alarak parlamentoda temsil hakkı elde etti.

BEŞ PARTİ MECLİS’E GİRDİ

Kesin olmayan sonuçlara göre ülkenin 240 üyeli parlamentosunda GERB 96, BSP 79, Birleşik Vatanseverler 27, HÖH 26 ve Volya 12 sandalyeye sahip olacak.

Bulgaristan’da Türk ve Müslümanların oylarına talip olan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi’nin Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile kurduğu DOST Birliği ise parlamento dışında kaldı. Birlik oyların yüzde 2.95’ini aldı.

GERP lideri eski Başbakan Boyko Borisov seçimden sonraki ilk açıklamasında hükümet kurma sürecine en kısa sürede başlayacağını söyledi.

Borisov, “Sonuçlar partimizin Bulgaristan’daki lider parti olduğunu gösteriyor. Hızlı bir şekilde hükümet kurmalıyız. Halkımızın isteklerini göz önüne alırken, uluslararası koşulları da unutmamalıyız” dedi.

Sosyalist Parti lideri Kornelya Ninova ise Borisov koalisyona davet etse de katılmayacaklarını söyledi.

Seçim Bulgaristan’da son 4 yılda yapılan üçüncü genel seçim oldu. 6.5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yaklaşık yüzde 51 seviyesinde kaldı.

Merkez Seçim Komisyonu resmi seçim sonuçlarını 31 Mart’ta açıklayacak.

Komisyonun sonuçları resmi olarak açıklamasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. Cumhurbaşkanı, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle istişarelerde bulunacak.

Seçim yasasına göre, cumhurbaşkanı ilk önce en çok oy alan partiye hükümet kurma görevini veriyor. Bu ilk girişimin başarısız olması durumunda, cumhurbaşkanı ikinci siyasi güce, onun da başarısız olması halinde kendi tercihine göre üçüncü bir partiyi veya bir koalisyonu hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Kurulacak hükümetin yeni parlamentodan güvenoyu alabilmesi için 240 milletvekilinin en az 121’inin desteğini alması gerekiyor.