Bütün işaretler IŞİD’i gösteriyor

Kudüs’te bir kamyon sürücüsünün yayaların üzerine sürmesiyle dört kişi hayatını kaybetti. Yayaların arasında bulunan askerlerin tır sürücüsünü vurarak öldürdüğü kaydedildi. Ölenlerin hepsinin asker olduğu belirtildi.

Yetkililere göre bir terör saldırısı olmasından şüphelenilen olayda en az 13 kişi yaralandı. Yaralılardan üç kişinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Saldırı, Kudüs’teki Eski Şehir’in duvarlarına bakan ünlü Armon Hanatziv Kaldırımı’nda meydana geldi.

Fotoğraflarda kamyonun ön camında kurşun izlerinin olduğu görülüyor.

Saldırının gerçekleştiği yerde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Saldırganın kimliğini biliyoruz. Bütün işaretler saldırganın IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) destekçisi olduğunu gösteriyor” dedi.

Netanyahu, Avrupa’da Nice ve Berlin’de gerçekleşen benzer saldırılara atıfta bulunarak Kudüs saldırısıyla bir bağlantısı olabileceğini söyledi. İsrailli lider, bir daha benzer bir olayın gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

En son Berlin’de yayaların arasına giren bir tır sürücüsü 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Olayın ardından İsrail radyosuna konuşan polis sözcüsü, “Bu bir terör saldırısı” açıklamasında bulundu. Aynı radyoya konuşan görgü tanığı bir otobüs sürücüsü ise saldırganın yayaların üzerine sürdüğünü kaydetti.

İsrail’deki Haaretz gazetesi, kamyon sürücüsünün otobüsten inen kişileri hedefleyerek yolundan saptığını kaydetti.

Yine aynı gazeteye göre polis şefi Roni Alsheich, olayı bir terör saldırısı olarak tanımlayarak zanlının Doğu Kudüs’ten geldiğini aktardı.

Haaretz, ölenlerin 20’li yaşlarında üç kadın ve bir erkek olduğunu belirtti.

Tır saldırısının hedefinde bulunan otobüsten inen gençlerin bir eğitim gezisinde olduğu aktarıldı.

Saldırının görgü tanıklarından biri olan eğitimci Leah Schreiber, burasının ilk durakları olduğunu ve Kudüs manzarası hakkında konuştuğu sırada çığlıkları duyduğunu söyledi:

“Bölgede bulunan askerler hemen kamyonu vurmaya başladı. En başta öldüremediler. Sürücü kamyonu geri geri sürerecek birkaç askeri yaraladı. Bu arada gençler bağırdı ve eğitimciler taş duvarların arkasına saklanmalarını söyledi. Sürücü etkisiz hale getirilince doktorlar geldi.”

Hamas saldırganı övdü

Filistinli Hamas örgütü, saldırıyı üstlenmese de saldırganı öven bir açıklama yaptı.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, saldırıyı ‘kahramanca’ olarak nitelendirdi ve Filistinlilere ‘direnişi güçlendirme’ çağrısında bulundu.

Son 15 aydır bıçak, silah ya da arabayla İsraillilere düzenlenen saldırıların sayısında yükseliş yaşandı.

AFP haber ajansına göre Ekim 2015’ten beri şiddet eylemlerinde 247 Filistinli, 40 İsrailli, iki Amerikalı, bir Ürdünlü, bir Eritreli ve bir Sudan vatandaşı hayatını kaybetti.

İsrailli yetkililer, hayatını kaybeden çoğu Filistinlinin silah, bıçak taşıdığını ya da arabayla saldırı eylemine giriştiğini söylüyor.