Çanakkale Köprüsü ihalesi sonuçlandı

Ulaştırma Bakanı Arslan 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Arslan “Şu an için en kısa süreyi veren birinci grup yani ihaleyi Daelim-Limak-SK- Yapı Merkezi OGG kazandı” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve çevre yolları ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Arslan’ın açıklamasında; “Birçok firma teklifini verdi. Onlar ne tür bir projeye teklif verdiğini biliyor. Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük köprüsü olacak. 11’i yabancı 13’ü yerli olmak üzere 4 grup tekliflerini verdi. Köprü için Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi; İhi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC teklif verdi. Tekliflerin içinde dünyadan çok önemli 13 finans kuruluşu bu köprüyü detekleyebileceklerini anlatan mektupları içeriyor.” dedi.

ŞİRKETLERİN VERDİĞİ TEKLİFLER;

Bu 4 grubun teklif bedelini ve önerdikleri 5,5 yıllık yapım süresi de dahil yapım artı işletme süresini açıklayan Bakan Arslan; 1. Grup olan Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi OGG çalışması sonucu 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 TL, 5,5 yıllık yapım süresine dahil toplam teklif ettiği sürenin 16 yıl 2 ay 12 gün olduğu, 2. Grup İhi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway toplam yatırım bedeli 10 milyar 494 milyon 575 bin 500 Türk lirası ve 5,5 yıllık yapım süresine dahil toplam teklif ettiği sürenin 17 yıl 10 ay 24 gün olduğunu ifade etti.

3. Grup Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC toplam yatırım bedeli olarak 10 milyar 324 milyon Türk lirası teklifte bulunurken 5,5 yıllık yapım süresine dahil toplam teklif ettiği sürenin 18 yıl 8 ay 19 gün olduğunu belirten Arslan, 4. Grup İC İçtaş-Astaldi toplam yatırım bedeli olarak 11 milyar 575 milyon 960 bin TL teklifte bulunduğu ve 5,5 yıllık yapım süresine dahil toplam teklif ettiği sürenin 18 yıl 5 ay 15 gün olduğunu ifade etti.

Bakan Arslan konuşmasına şöyle devam etti; “Şu an için en kısa süreyi veren birinci grup yani ihaleyi Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi OGG kazandı. Teklif ve ayrıntılı çalışmaları bitirdikten imzalayacağız. Teknik yeterlilikleri ayrıntılardan sonra teknik olarak incelendikten sonra en kısa süreyi vereni sözleşmeye davet edeceğiz. Endüstri ve sanayinin gelişmesi adına bu projeleri çok çok önemsiyoruz. Sadece bölgesel kalkınma değil, ülkemizin kalkınması için çok önemli projeler. 15 firmanın 4 grup olarak teklif vermesi bizi memnun ediyor.” dedi.